Київській владі потрібно взяти курс на медицину

17:27 14 вересень Київ, Україна

Для забезпечення гідного рівня медицини в Києві у влади є всі можливості, але немає бажання, медичній сфері не приділяється належної уваги.

Так вважає Олександр Попов, голова Київської міської держадміністрації 2010-2014 рр.

«Не дивлячись на численні обіцянки, рівень забезпечення лікарень в період епідемії збільшився тільки на 10%. У київських медустановах як і раніше не вистачає засобів індивідуального захисту та обладнання, а найголовніше - медичного персоналу. І навіть у тих, хто працює, зарплати залишаються низькими, а доплати не відповідають ні рівню ризику, ні тим цифрам, про які говорили на початку карантину. Якщо ситуацію терміново не змінити, то київські лікарні залишаться зовсім без грошей, лікарів і медсестер», - заявив Олександр Попов.

При цьому, за його словами, київська влада зовсім перестала розвивати медичну інфраструктуру.