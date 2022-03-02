Кожен саміт Україна-ЄС важливий для нашої країни

14:43 07 жовтень Київ, Україна

Факт того, що саміт відбувся, позитивно позначиться на Україні. Кожен саміт важливий, навіть якщо він має технічний характер.

Таку заяву зробив політолог Денис Гороховський.

"Відсутність саміту - це був би чіткий сигнал, що Європа незадоволена чинною владою в Україні. Сам факт того, що саміт пройшов - має позитивний характер", - сказав експерт.

Гороховський підкреслив, що в спільній заяві, яку було зроблено по завершенню саміту, в принципі, всі моменти позитивні.