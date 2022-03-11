Катастрофа МН17: що буде з розслідуванням через відмову РФ співпрацювати

18:00 16 жовтень Київ, Україна

Російська Федерація вийшла з консультаційної групи, яка займається розслідуванням авіакатастрофи малайзійського MH17, що сталася в липні 2014 року на Донбасі.



Політолог Сергій Грабський пояснив, що відмова російського МЗС співпрацювати в справі спрямована на внутрішнього виборця і не зашкодить слідству.

«Це не вплине на хід слідства. Росія пішла на такі кроки, тому що реально є ймовірність, що її звинуватять у військових злочинах, і намагається впливати на хід розслідування будь-яким способом і, скажімо так, невдало. Але цей крок спрямований на внутрішню публіку і він не вплине на розгляд справи», - сказав Грабський.

Експерт додав, що рішення Кремля було прийнято для того, щоб зменшити авторитет міжнародного розслідування для внутрішнього споживача інформації.

«Вони розраховують на одне: що якщо вони вийшли з формату, то начебто будь-яке рішення, яке буде прийнято міжнародними структурами, не буде з точки зору Росії вважатися легітимним, адже буде прийматися без участі РФ. Тому вони і пішли на цей крок, щоб потім звинуватити міжнародне співтовариство в тому, що рішення було незаконним. Вони самі себе намагаються прикрити від наслідків завчасно», - додав він.

Грабський зазначив, що РФ буде продовжувати поширювати пропаганду про це і на міжнародному рівні.