Картина маслом!

18:40 14 липня Київ, Україна

Стає Гаряче! Не тому, що аномальна спека на дворі, а через:

- Аваков у відставці. Чому пішов чи таки погнали? А може Арсен Борисович щось знає та поки не каже?

Курс країни тепер на політику "путінізм" (гляньте ту ж саму Вікіпедію). З чого почати? З "повністю" ручного Міністра внутрішніх справ. З підвищення зарплат та пенсій силових органів? З нелояльності влади до своїх громадян?

Перегляньте сьогоднішню заплановану Акцію протесту, де люди вимагали, аби голова ВР вийшов до них на розмову.

- Легалізація наркотиків. Як же "жалко" тим дипутатам, тих хворих людей, яким має допомогти медичний канабіс ( я тут пишу з іронією!!!). Аж до сліз проймає!!!!!

В мене питання: а не хочете підняти медицину "з колін". Мабудь з Ваших зелених язиків звучить так - це пані Супрун вщент розвалила цю "галузь" і відновити її не можливо.

Та я знаю, тепер, що більшість депутатів будуть лікуватись отим канабісом, і коли вони будуть мчати на своїх незадекларованих позашляховиках, ДАЇ отримають "справочку", де вказано, що водій має "тремор" через велике крадівництво...

Та щоби допомогти людям, особливо хворим, гей там у ВР ( я не про геїв, я тут закликаю егегей!!!), скиньтеся по десятку тисяч долярів і оплатіть декілька операцій смертельно хворим людям (нагадую, що пропонував Антон Шкіряк замість витрачання частини коштів на День Незалежності!). Закупіть обладнання на державному рівні для всіх лікарень.. та не мені видно вас вчити... життя не навчило то і я не допоможу...

На цьому законі про медичний канабіс лібералізм закінчується, починається відкат у 80ті роки. Але не Американські 80ті (там тільки схожа трохи економічна ситуація - рецессія 82гого року, ріст дефіциту бюджету...). У 80ті СРСР. Одним словом "ПЄРЄСТРОЙКА -2".

Тих напророчених 10 років, ще нам чекати, коли розвалиться і щезне уся ця гидота, що повилізала 2 роки тому на люди.

Сьогоднішня цитата Олександра Погребиського:"Єдиною стабільною інстанцією в Україні залишився Верховний Суд України!"

І я додам:"Єдиною Державною МОВОЮ - є УКРАЇНСЬКА МОВА!" БРАВО В.С.У.!!! - дали не по рогам та декілька зубів вибили вщент цим невігласам Української історії, а саме:

депутату ВР Клочко,

депутату ВР Саламаха,

депутату ВР Бужанському

і простому сільському хлопцю Корнієнко.

ЗАПАМЯТАЙТЕ ЦИХ "служок"!

Отже, політичними ОПпонентами нинішнього Найвеличнішого Зе та кандидатами на Главу Держави через невеликий термін стають наступні особи:

Кличко Віталій Володимирович, Аваков Арсеній Борисович, Порошенко Петро Олексійович. Хто наступний?

І чим більше буде зявлятись "важкоатлетів", як вищевказана шанована трійця, вельможному Зе буде важче протистояти та всидіти на президенській "табуретці". Він волів би мати трон, я так думаю.

Далі буде.

P.S. Хоч ця статтями видалась мазками пензля "туди-сюди", але загальну картину уявити не так важко сьогоднішньому читачу. Я знаю.