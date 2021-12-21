Кишенькові вчені

09:23 13 квітень Київ, Україна

Після публікації підсумків третьої фази клінічного дослідження російської вакцини «Супутник V» в медичному журналі The Lancet довіра до російської вакцини почала стрімко зростати. Як заявив президент Росії Володимир Путін на нараді з членами уряду, факт публікації підтверджує довіру як до препарату, так і до самого журналу. Глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що вітає результати дослідження, а президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що ця публікація дала можливість Європі більше дізнатися про російський препарат. З вакциною «Супутник V» стало більш менш зрозуміло.



Але Росія, яка як завжди «впереди планеты всей», встигла розробити за короткий період ще одну вакцину. Друга вакцина - «ЕпіВакКорона» - була зареєстрована в жовтні. І цей препарат, розроблений Центром вірусології та біотехнології «Вектор», вже почав поступати у медичні заклади регіонів РФ для вакцинації. І от з ним до сьогодні ще нічого не зрозуміло.



Незважаючи на те, що вакцина була зареєстрована Міністерством охорони здоров'я РФ ще в жовтні і вже активно проводиться вакцинація цим препаратом, до сих пір всі публічні дані про неї обмежувалися лише заявами на сайті Росспоживнагляду, якому підпорядковується і сам Центр вірусології та біотехнології «Вектор», двома патентами і декількома інтерв'ю розробників. В одному з цих інтерв’ю заступник гендиректора центру «Вектор» Тетяна Непомнящя обіцяла появу першої повноцінної статті про вакцину від дня на день. Приблизно так воно і сталося. Але очікувана стаття, всупереч з'явилася не в The Lancet - одному з найбільш відомих, старих і найавторитетніших загальних журналів з медицини, а в маловідомому російському виданні «Інфекція та імунітет».



З чим пов'язано таке рішення - не зрозуміло. Ще в лютому місяці прес-служба Росспоживнагляду повідомляла про те, що результати першої та другої фаз клінічних випробувань були спрямовані на рецензію в західні наукові журнали. Більш того, тоді в Росспоживнагляді підкреслили, що до виходу міжнародних публікацій оприлюднення результатів в російськомовних наукових виданнях неможливо, бо не є «доцільним» через «ексклюзивність і значущість для широкого кола потенційно зацікавлених осіб».



Журнал «Інфекція та імунітет» має в своїх засновниках Російську академію медичних наук та Інститут Пастера, який сам, як і «Вектор», входить в мережу інститутів Росспоживнагляду. Стандартний Індекс цитування опублікованих у ньому статей, тобто його вага в науковому співтоваристві, - становить 0,676. Це практично у 100 разів менше ніж індекс цитування журналу The Lancet - 60,39.

Ну і саме головне – публікація залишила після себе більше запитань чим відповідей. Згідно з вихідними даними статті про «ЕпіВакКорона», рукопис пройшов рецензування дуже швидко, менш ніж за два тижні. Але після ознайомлення з текстом складається враження, що як такого рецензування не було взагалі. Наприклад, в статті йдеться про людей, а в матеріалах і методах тим часом трапляється вислів «sera of animals» («сироватка імунізованих тварин»). Але такі помилки - це «найменше зло». Головна проблема полягає в тому, що ця стаття не дає відповіді на ті питання, заради яких вона (принаймні так повинно було б бути) була написана та розміщена у виданні. Це питання ефективності вакцини та стандартизованості методів дослідження цієї ефективності.



Російська влада «з трибуни» заявляє про 100% сероконверсію, тобто вироблення антитіл у тих, у кого їх не було, при застосуванні «ЕпіВакКорони». Видатний показник! Але виявляється, що такі дані були отримані за результатами якогось «секретного» тесту, будь яка інформація про який недоступна! Коли в розділі «Матеріали і методи» не описується тест, за допомогою якого отримано перший і головний результат статті, для науки це нонсенс.



Протягом клінічних досліджень учасники тестів звернулися до мінімум чотирьох незалежних лабораторій для визначення ще одного важливого показника - нейтралізація вірусу на клітинах Vero. Був отриманий чітко негативний (поганий) результат на всіх зразках (у сумі близько 60 зразків). А у авторів статті з цим показником взагалі немає ніяких проблем.



Навіть в питаннях здоров’я власної нації, Кремль веде якусь незрозумілу гру виключно за власними правилами. Схоже, що головна мета путінських науковців не в перемозі пандемічного захворювання та забезпеченні здоров’я людей країни, а в банальному написанні ще одної сторінки у книзі фейкових перемог та досягнень сучасної російської влади.