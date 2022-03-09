Карантинні обмеження: чи можлива хвиля протестів

15:27 13 жовтень Київ, Україна

Кількість інфікованих постійно зростає, в п'яти регіонах напружена ситуація з ліжко-місцями. Уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня. Ми пам'ятаємо, які були наслідки після першої хвилі коронавірусу через обмеження.

Політолог Дмитро Купира зазначив, що незважаючи на антирекорди захворюваності, населення не сприймає серйозно епідеміологічні загрози, але й посилення обмежувальних заходів не викличе хвилі невдоволення.

«На мою думку, посилення карантину або карантин вихідного дня не стане підставою, щоб люди організувалися в якийсь протест. Звичайно, у нас молоде суспільство, яке формується. Можна сказати - легке на підйом, тому і невдоволення є, але поки навряд чи це викличе протести. Особливо після того, як ми пережили в березні повний локдаун і на рішення уряду не було подібних реакцій», - сказав Купира.

Експерт додав, що ідея з введенням карантину вихідного дня також не викличе обурення громадян.

«Пропозиція ввести карантин вихідного дня не викличе обурення, яке могло б спровокувати протести», - додав він.

На думку політолога, сприйняття людьми ризиків, викликаних епідемією - несерйозне, і люди не дотримуються достатньою мірою санітарних правил.