Карантин в Україні не закінчиться

У зв'язку з небезпечною епідеміологічною ситуацією в країні Кабміном було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину в Україні протягом першого кварталу 2022 року.

“Для того, щоб максимально протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року”, - повідомив про новину прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Продовження обмежень вдалося б уникнути, якби українці щепилися. Достатньо було б 70 – 75 (%) від усіх громадян країни. Проте активна пропаганда антивакцинаторів, а також недовіра до вакцини у багатьох людей гальмують загальний темп імунізації. При цьому уряд України не вживає жорсткіших обмежень, які вводять у країнах Європи. Адаптивний карантин є одним із засобів стримування стрімкого поширення коронавірусу, а значить його введення виправдане, до того ж перший квартал року зазвичай характерний сезонними захворюваннями, які послаблюють імунітет людей, що в сумі збільшує ризик зараження.