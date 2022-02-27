Кандидати платять за участь у виборах?!

09:04 05 жовтень Київ, Україна

Одного з кандидатів від партії «Слуга народу» звинуватили в "продажу" місць у виборчому списку, що характерно для передвиборчого процесу.

Звинувачення виникають через те, що політичні сили мають нерозвинену організаційну структуру та були створені під вибори.

Так вважає політолог Віктор Таран.

«Насправді, не все так просто. Така інформація свідчить про те, що дійсно відбувається політична боротьба. Це - нормальний процес, нормальна ситуація. Проблема в тому, що це відбувається одночасно з виборами», - сказав Таран.

Експерт додав, що звинувачення в так званому продажу виникають по тих партіях, які не займалися розвитком партійних організацій до виборів.

«Групи людей реально впливають на формування виборчого списку. Це не добре і не погано, просто це відбувається під вибори, тому так помітно», - пояснив експерт.

На думку Тарана, деякі політичні сили були сформовані спеціально до місцевих виборів, тому й виникає багато питань.