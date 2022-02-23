Кандидатуру Притули переоцінюють
14:55 30 вересень Київ, Україна
Політичний експерт Володимир Воля вважає, що перспективи на місцевих виборах ведучого та шоумена Сергія Притули переоцінені.
"Не на його (Сергія Притули - ред.) користь виглядає контекст його електорального поля, на якому густо й часто засівали тезу, що керувати повинні не артисти та шоумени, а професіонали", - пише Воля.
Реальними претендентами на посаду міського голови є Віталій Кличко та Ірина Верещук, пише експерт. На їхньому фоні Притула
є занадто слабким, додає він.
"Артист і шоумен Притула виглядає дуже програшно в порівнянні зі спортсменом Кличком, який 5 років керував містом, і офіцером запасу Верещук (служила 5 років в ЗСУ), яка вже має досвід роботи на посаді міського голови, має освіту юриста, закінчила магістратуру в академії державного управління і є доцентом кафедри політології в одному з київських національних університетів", - зазначив Володимир.
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