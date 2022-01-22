Канада виділить мільйони доларів фінансової допомоги Україні

Канада стала ще однією країною, яка готова допомагати Україні не лише словами, а й грошима.

Так, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив: “Росія хоче дестабілізувати Україну, зокрема економічно. Ця позика допоможе підтримати економічну стійкість України. Це одна з головних речей, яких український уряд просить від Канади”.

Економічна допомога не менш важлива, ніж військова, на тлі загроз Російської Федерації запровадити війська в Україну. Крім того, у Канаді засуджують дії РФ і наголошують на готовності приєднатися до санкцій у разі можливої ескалації конфлікту.

Захід повністю підтримує нашу країну проти Росії. Дії Кремля загрожують безпеці колективному Заходу, а Україна є тим кордоном, після якого Путін почне експансію до країн східної Європи і продовжить загрожувати країнам НАТО. По суті, Канада та інші країни інвестують у власну безпеку, надаючи такі позики нашій країні.