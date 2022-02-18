Яка роль Путіна в підігріванні міжрасових виступів в Америці

Іноземний кореспондент The Guardian Люк Хардінг, добре знайомий з методами роботи російського апарату влади, розповів про роль президента РФ Володимира Путіна в підігріванні міжрасових виступів в Америці.

Ще у 2017-2018 роках в своїй книзі Shadow State він написав про те, що представники пригожинського Internet Research Agency обговорювали можливість провокації афроамериканців на міжрасові конфлікти. Чи виявилось це пізніше в Black Life Matters русі? Люк Хардінг поділився своєю думкою з цього питання.

- Нам не варто сприймати Путіна як якогось всезнайку "злого генія", який сидить десь в своєму бункері перед панеллю керування з миготливими червоними лампочками, а потім просто натискає певну кнопку, і в цей момент щось відбувається в Києві або в Лондоні, Вашингтоні і так далі.

Це не так. Путін - це класичний кадебешний авантюрист, пристосуванець, який чинить за принципом "а давайте ось так спробуємо і подивимося, що вийде". У цьому він всього лише слідує традиційним методам КДБ - рознюхати обстановку та виявити уразливості, які існують в інших суспільствах, інших країнах, щоб потім скористатися з них.

Тому Путін сам не розпалює вогонь - він просто непомітно підкрадається і підливає в нього масло.

Це саме те, що ми спостерігали в Америці з рухом Black Lives Matter. Ці радикальні тертя існують у них незалежно від Путіна, але чого він намагається досягти - це створити стан "холодної" громадянської війни в Америці - етнічного, політичного протистояння і так далі, - щоб посилити вже наявні проблеми.

Треба сказати, що Дональд Трамп в цьому випадку виступає його спільником, але в ранзі підмайстра, тому що Володимир Путін настільки швидко розвивався в розпалюванні полум'я протистояння, що вже може спокійно спостерігати результати своєї руйнівної діяльності збоку.