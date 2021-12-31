Який зі сценаріїв спрацює в Білорусі

18:03 18 серпень Київ, Україна

Ігар Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» вважає, що події в Білорусі будуть розгортатися по одному з трьох базових сценаріїв і будь-який з них призведе до перевиборів.

«Питання в тому, що є кілька варіантів, кілька сценаріїв, які розігрує Лукашенко . Пропозиція Лукашенко за Конституцією і перевиборів - це фактично стара схема, опрацьовувалася їм ще з початку 2019 року. Ця схема вже була готова на початку 2020 року. Фактично Лукашенко вже готував для себе транзит або з казахської, або по іранському сценарієм. Навіть якщо ми подивимося на хід агітаційної кампанії, групи Цепкало і Бабарика проводили практично власну кампанію, яка не була розрахована на вибори 2020 року. Вона проводилася для того, щоб створити умови для виникнення політичної партії. Тому є три базові сценарії, за якими можуть розвиватися події. Перший: протести видихаються або їх пригнічують і в такому випадку ще на два роки ситуація залишається. Другий: це пропозиція Лукашенко за Конституцією і перевиборів вдало продається опозиції і ключовим західним гравцям і в такому форматі перевибори проходять в 2021 році. Варіант третій, найменш ймовірний: на жаль, це коли вулиця примусить піти Лукашенко у відставку », - прокоментував Ігар Тишкевич.

Експерт пояснив, що при будь-якому базовому сценарії перевибори відбудуться.



При цьому він припустив, що в ЄС готові піти на компроміс з білоруською владою, так як персональні санкції, які вводяться, мають формалізований характер.

«Якщо ми подивимося на персональні санкції, то це заборона на в'їзд і арешт майна на території ЄС. З точки зору логіки середньостатистичний командир роти ОМОН має віллу в Іспанії? Чи буде йому боляче від цих санкцій? В ЄС це розуміють і найбільш потужні санкції, які боляче вдарили по економічній ситуації в країні, поки не узгоджують. Частина в ЄС вважає, що відштовхування Білорусі від співпраці з Євросоюзом кидає Білорусь в обійми Російської Федерації. Але є і ще один фактор: внутрішні проблеми заважають узгодити єдину позицію. Це дуже яскраво проілюстровано останнім засіданням міністрів закордонних справ ЄС, коли не було єдиного загального стейтмента по Білорусі через те, що Греція його заблокувала. Масових затримань в найближчі два-три дні не буде. Це вже залежить від консультацій між США і РФ, що проходили вчора, чи буде черговий тур, а також - від консультацій між США і Китаєм, що також проходять в робочому порядку, тому в найближчі кілька днів буде відносно спокійно », - сказав він.

Підсумовуючи, експерт підкреслив, що одночасно Лукашенко продовжує використовувати Росію для шантажу ЄС.