Яке майбутнє у Нормандського формату

Україна, Франція та Німеччина готові провести зустріч Нормандського формату, проте Росія постійно знаходить відмовки. Це пов’язано з тим, що політики РФ “не бачать пропозицій”. Незважаючи на заяви офіційних осіб Кремля, пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі є, однак вони не відповідають очікуванням Путіна: скасування санкцій, звинувачення України у війні, визнання так званої адміністрації так званих ДНР і ЛНР тощо.

Втім, у Росії заявили, що Путін готовий до участі у Нормандському форматі, проте не раніше, ніж навесні, а саме у березні. Річ в тому, що навесні мають відбутися президентські вибори у Франції і є ймовірність, що президентом може стати проросійський кандидат. Також зима, з урахуванням енергетичної кризи, може нанести свій відбиток на рішення, які приймає Німеччина та Франція.

Путін продовжує свою стратегію очікування, паралельно дестабілізуючи обстановку в ЄС. Втім, Нормандський формат сам по собі є чимось затягнутим у вирішенні першорядного завдання для України. Поки на Донбасі гинуть люди, Путін відмовляється визнавати свою провину та переміщає свої війська з місця на місце, не даючи забути про свою присутність.

Слід вживати більш вагомих заходів щодо усунення загрози на сході України. Притягнення Росії до відповідальності безідейне, у тому варіанті зустрічей, які є зараз.