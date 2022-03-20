Які ризики для України представляє кандидат з подвійним громадянством

17:42 26 жовтня Київ, Україна

З'явилася інформація, що Андрій Пальчевський, кандидат в мери Києва, має російський паспорт, що говорить про наявність подвійного громадянства.

Експерт, кандидат юридичних наук Олександр Москалюк зазначив, що кандидат на виборну посаду не може мати громадянство іншої країни. Права і обов'язки, які він має в іншій державі, можуть суперечити захисту інтересів виборців.

«По-перше, в законодавстві абсолютної більшості країн заборонено, щоб особа, яка балотується на виборні посади, мала громадянство кількох держав. Якщо, наприклад, людина має одночасно громадянство кількох країн і не є політиком, у багатьох країнах це дозволено. Але щодо політиків ситуація категорична: людина з кількома паспортами не може займати виборні посади. Чому? Є таке поняття, як «центр життєвих інтересів». Іншими словами, якщо людина перебуває у громадянстві ще іншої країни, в політико-правовому зв'язку з іншою країною, і при цьому обирається на посаду в своїй країні, тоді виникає питання: інтереси якої держави ця людина буде захищати? Чи не буде це суперечити тому, якщо вона гіпотетично стане мером, правам і обов'язкам, які вона має перед іншою державою», - сказав Москалюк.

Юрист зазначив, що перебування кандидата на виборну посаду в громадянстві іншої держави створює ризики для безпеки країни, в якій він обирається. Оскільки кандидат має права і обов'язки в двох або більше країнах.



Москалюк зазначив, що таке громадянство суперечить ефективному здійсненню посадових обов'язків щодо захисту прав та інтересів своїх виборців.