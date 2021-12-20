Які проблеми з законопроектом про ЖКГ

20:08 14 липень Київ, Україна

Верховна Рада не змогла ухвалити в другому читанні законопроект №2458 щодо врегулювання деяких питань у сфері житлово-комунального господарства.

Економічний експерт в Ukraine Economic Outlook Адріан Пантюхов пояснив, чому закон знову відправлений на доопрацювання.

"Скандальний законопроект №2458 не був прийнятий у другому читанні, депутати відправили його на доопрацювання. Важливо відзначити, що базисна мета закону - спрощення укладення міжнародних договорів про надання комунальних послуг, зміні формату співпраці і формування граничних цін на послуги. Але кінцевий текст закону для другого читання піднімає кілька питань.



По-перше, облетів ЗМІ абзац про те, що "представник оператора ..., має право доступу до житла, іншого об'єкту нерухомого майна", не представляє уточнюючої інформації про межі даного "права". А єдиний рядок з додатковими даними свідчить, що "законодавством встановлюється порядок надання такого доступу та наслідки його ненадання власником (співвласниками)" - без уточнення можливих каральних заходів.



Абзац про право доступу до житла є слабким місцем закону, який може підірвати рейтинги партій в разі активного опору з боку мас. Доопрацювання закону, попередньо уточнить ліміти надання права, для визначення тимчасових ранок надання доступу за первинним документарного запитом на доступ. Також очікується конкретизація запобіжних заходів громадянам, які відмовилися надавати доступ до газового обладнання.



Крім того, така сильна сторона закону як формування граничних норм ціни на комунальні послуги, очікується після трьох місяців з моменту вступу в силу цього закону. Разом з абзацом про те, що відмова від укладення договору з дистриб'ютором послуг не звільняє від сплати за фактично використану послугу, це формує тимчасову прошарок невизначеності, яка при широкому просторі для інтерпретації розмиває кордони закону.



Законопроект №2458, безсумнівно, позитивно позначиться на оптимізації оплати комунальних послуг населення. Але тільки після ретельного доопрацювання до наступного читання ".