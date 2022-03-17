Які плюси будуть від концесії інфраструктури

В Україні успішно стартувала епоха концесій інфраструктурних об'єктів. Експерт в області економіки Андрій Новак розповів, як це вплине на бюджет країни.
За його словами, концесійні договори передбачають утримання інфраструктурних об'єктів коштом інвесторів, а отже, бюджет звільняється від необхідності витрачати на це кошти платників податків.
А ось перетворити збитковий інфраструктурний об'єкт, наприклад, залізничний вокзал або дорогу, за словами Новака, в прибутковий - це вже завдання концесіонера, що визначено умовами договору з державою.
Нагадаємо, в цьому році Україна успішно передала в концесію два порти - "Ольвія" і "Херсон". Переможцем конкурсу на концесію порту "Херсон" стала компанія "Рісоіл-Херсон". У свою чергу концесіонером порту "Ольвія" стала катарська компанія QTerminals.
"Рісоіл-Херсон" взяла на себе зобов'язання інвестувати в розвиток порту "Херсон" близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн - вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов'язується забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн. Водночас концесія порту "Ольвія" надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі в розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов'язана вкласти в розвиток місцевої інфраструктури Миколаївської області 80 млн грн.
"Рісоіл-Херсон" взяла на себе зобов'язання інвестувати в розвиток порту "Херсон" близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн - вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов'язується забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн. Водночас концесія порту "Ольвія" надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі в розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов'язана вкласти в розвиток місцевої інфраструктури Миколаївської області 80 млн грн.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на черзі - концесійні проєкти в портах Чорноморська, Одеси, Ізмаїла і Бердянська.
Також в концесію планується передати сім залізничних вокзалів.
Довідка: Концесія - тимчасове платне володіння об'єктами, що належать державі або територіальній громаді. Концесія передбачає обов'язкові платежі та інші матеріальні блага на користь держави з боку концесіонера.
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