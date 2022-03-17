Які плюси будуть від концесії інфраструктури

13:31 22 жовтня Київ, Україна

В Україні успішно стартувала епоха концесій інфраструктурних об'єктів. Експерт в області економіки Андрій Новак розповів, як це вплине на бюджет країни.

За його словами, концесійні договори передбачають утримання інфраструктурних об'єктів коштом інвесторів, а отже, бюджет звільняється від необхідності витрачати на це кошти платників податків.

"Кошти, які звільняться в державному бюджеті на утримання інфраструктурних збиткових об'єктів, держава зможе перенаправити на інші статті витрат. Зокрема, частина з них може бути спрямована на соціальні статті. Тобто, це дасть можливість підвищити зарплати, пенсії", - розповів економіст.

А ось перетворити збитковий інфраструктурний об'єкт, наприклад, залізничний вокзал або дорогу, за словами Новака, в прибутковий - це вже завдання концесіонера, що визначено умовами договору з державою.

"Концесіонер буде вирішувати, що йому потрібно зробити саме на кожному об'єкті, щоб вивести його на прибутковість. Тому концесіонер має єдину мету діяльності - отримання прибутку. Держава перестає фінансувати це підприємство, єдине - держава повинна розробити свої вимоги до концесіонера. А вже потім вивільнені в результаті передачі збиткових об'єктів кошти будуть використані на інші потреби, які визначає уряд, коли приймає бюджет", - зазначив експерт.

Нагадаємо, в цьому році Україна успішно передала в концесію два порти - "Ольвія" і "Херсон". Переможцем конкурсу на концесію порту "Херсон" стала компанія "Рісоіл-Херсон". У свою чергу концесіонером порту "Ольвія" стала катарська компанія QTerminals.



"Рісоіл-Херсон" взяла на себе зобов'язання інвестувати в розвиток порту "Херсон" близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн - вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов'язується забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн. Водночас концесія порту "Ольвія" надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі в розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов'язана вкласти в розвиток місцевої інфраструктури Миколаївської області 80 млн грн.





За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на черзі - концесійні проєкти в портах Чорноморська, Одеси, Ізмаїла і Бердянська.

Також в концесію планується передати сім залізничних вокзалів.

"Загальний обсяг інвестицій, необхідний для модернізації 7 залізничних вокзалів - 3,8 млрд грн. Зараз ми проходимо необхідні процедури, які, звичайно, хотілося б прискорити. В середньому концесійний проєкт триває 22 місяці, з яких 12 - на підготовку. У грудні матимемо рішення про доцільність підготовки ТЕО залізничних вокзалів, в березні 2021-ого - ТЕО проєктів, і наступний крок - оголошення концесійних конкурсів", - розповів Криклій.

Довідка: Концесія - тимчасове платне володіння об'єктами, що належать державі або територіальній громаді. Концесія передбачає обов'язкові платежі та інші матеріальні блага на користь держави з боку концесіонера.