Які зміни потрібні українській економічній політиці

19:00 06 серпень Київ, Україна

Ситуація з економікою України залишається хиткою, виклики не змінилися, швидше їх стало ще більше через пандемію, яка вносить невизначеність і не піддається прогнозуванню.

Які економічні виклики чекають країну в серпні, розповів член Української ради бізнесу, засновник Intecracy Group Юрій Сивицький.

"Психологічна нестабільність в серпні трохи згасла, тому що все у відпустках. Серпень - не найкращий час для наступів, тому не думаю, що щось таке станеться.





Економіка буде перебувати в очікуванні подальшого розвитку пандемії. Якби було поліпшення економічної політики, це можливо б пожвавило країну. Але парламент пішов відпочивати, тому нічого не станеться.

Проте, необхідно змінювати податкову політику по відношенню до бізнесу. Необхідно створювати Бюро фінансових розслідувань, забрати економічні функції у тих, кому вони невластиві, скоротити кількість завдань у прокурорів. У нас 10 000 прокурорів, а повинно бути рази в два-три менше, як в Європі або США.



У нас зарегульована країна. Багато що з того, що знаходиться в державній власності, потрібно продавати, адже це висмоктує гроші з бюджету. Потрібно створити чітку, повноцінну програму розпродажу державних підприємств, адже там знаходяться величезні гроші.



А з іншого боку - необхідно змінити фінансування державних підприємств. Прив'язати винагороду менеджменту до прибутку. Якщо він, менеджмент, прибуток не створює, то бонус не отримує або ж відсторонюється. Так роблять у великих корпораціях, і це нормальні ринкові правила, які необхідні і в державних компаніях ".