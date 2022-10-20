Яка країна – таке й населення

10:11 20 жовтня Київ, Україна

З моменту початку повномасштабного вторгнення окупантів до України не припиняються суперечки щодо колективної відповідальності росіян. Хтось каже, що не можна засуджувати всіх через дії однієї людини, інші ж стверджують, що саме народ спричинив безмежну владу путіна.

Так чи інакше, регулярні опитування незалежних дослідників серед населення росії показують, що росіяни здебільшого не просто підтримують свого диктатора, а й радіють обстрілам мирних міст України. Звичайно, не варто забувати про тотальний контроль та пропаганду, проте навіть за таких умов не вкладається в голові, як можна радіти загибелі мирних жителів, по яких вночі прилітають ракети.

Zомбовані виправдовують удари по громадянській інфраструктурі України тим, що у них у країні також страждають люди. Але хто у цьому винен? Хіба українці чи українські військові, котрі захищають свою країну? Або путін, який разом зі своїми олігархами розікрав росію. Або вони просто не хочуть страждати на самоті, розмірковуючи своїм радянським мозком, що у “братів-слов'ян має бути один цар, який має тримати народ навколішки”?

Вкрай абсурдно і безглуздо звучать питання росіян – “а чому вони у наших хлопців (військових) стріляють? Ось ми й відповідаємо”. Цікаво, а як би ваші “хлопці” відреагували, якби в росію ввела війська сусідня країна та почала вбивати мирних жителів, ґвалтувати жінок та дітей? Питання, звісно, риторичне.

Все це неминуче веде до єдиного висновку – оосія – країна терорист, росіяни – терористи. Путінізм, як і “совок” залишив у нації агресора глибокий невиправний слід, який після радикальної зміни влади в рф ще не одне покоління спотворюватиме росіян, не даючи їм можливості стати частиною цивілізованого суспільства.