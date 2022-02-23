Як торкнуться України на наступних президентських дебатах в США

18:23 02 жовтень Київ, Україна

Кандидати в президенти США під час дебатів згадали про Україну, аналітик Владислав Фарапонов впевнений, що це не остання згадка нашої країни.

«Важливо розуміти, в якому контексті Україна була згадана: тоді, коли йшлося про біографії кандидатів. Тоді Трамп згадав, що син Байдена - Хантер - розбагатів в Україні, в Китаї та Росії. Я думаю, що на наступних дебатах буде більше зовнішньої політики і тема України ще пролунає як з боку Трампа, так і з боку Байдена», - зазначив політолог.

Експерт додав, що токсичність української теми для американського суспільства поступово знижується, але це буде залежати від контексту.

«У мене склалося враження, що за підсумками дебатів можна виділити, що певною мірою - це втрачений шанс для обох кандидатів, а певною мірою - і нічия. У спорті є таке поняття, як «гол на чужому полі». Так і тут: у Байдена є перевага, він «забив» саме такий гол. Трамп переміг в тому штаті, де проходили дебати, але створюється враження, що у Байдена є психологічна перевага після дебатів», - зазначив Фарапонов.

«Багатьом здається, що це був втрачений шанс для обох кандидатів, оскільки було мало конструктиву і більшість тем, які були оголошені, не торкалися реальних проблем», - додав він.

До дня голосування, яке відбудеться в США 3 листопада, планується проведення ще двох дебатів за участю кандидатів на пост глави Білого дому.