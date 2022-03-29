Як посилення карантину відіб'ється на малому бізнесі

13:49 06 листопада Київ, Україна

Якщо уряд прийме рішення посилити карантин, це в першу чергу вдарить по малому бізнесу, особливо в сфері послуг. Кредитування в цьому випадку буде марним через відсутність попиту.

Таку думку висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

«Весь малий бізнес, який зав'язаний на сфері послуг, на торгівлі, постраждає від посилення карантину. Особливо ті підприємці, які працюють неофіційно - не зможуть вести діяльність, якщо все зупиниться. Якщо не буде ходити громадський транспорт, це вдарить по бізнесу в приміській зоні», - сказав Кушнірук.

На думку експерта, в бюджеті немає ресурсу, щоб забезпечити підтримку бізнесу на період посилення обмежень.

«Я вважаю, що вводити обмеження - це неефективно. Це не зупиняє пандемії, а тільки знищує економіку. Необхідно збільшувати обсяг тестування людей. Що стосується фінансової допомоги - на це в бюджеті коштів немає, за великим рахунком. Навіть якщо людям запропонують компенсацію на рівні якоїсь мінімальної зарплати, це нічого не дасть», - сказав експерт.

Економіст зазначив, що карантин "вихідного дня" не збалансує ситуацію.