Як «Укрзалізниці» вдалося прискорити обiг вантажних вагонів?

15:02 02 грудня Київ, Україна

Швидкість доставлення вантажів - один з найважливіших показників ефективності вантажоперевезень. На залізниці вантажообіг, або обіг вантажних вагонів, залежить від кількох факторів: якість залізничної колії, правильна диспетчеризація, пропускна здатність шляхів, розмір парку тягового рухомого складу і т.д.

«Укрзалізниця» постійно відчувала брак локомотивів, а складності з правильною організацією руху створювали додаткові перешкоди для швидкого доставлення вантажів.

Яке ж було здивування вантажовідправників, коли в 2020 році з приходом нового керівництва «Укрзалізниця» істотно прискорила обіг вантажних вагонів! Для порівняння: в 2015 році обіг одного вагона становив 8 діб, в 2016 - 7,5, у 2017 - 8, в 2018 - 9, в 2019 - 8. У листопаді 2020 року обіг одного вагона склав 7 діб, тобто рекордно низький показник за останні 5 років!

Як Володимиру Жмаку і його команді вдалося так істотно прискорити перевезення вантажів залізницею? Цьому сприяли як зовнішні, так і внутрішні організаційні чинники. Уміння використовувати будь-яку ситуацію, що склалася, на благо компанії говорить про професіоналізм керівництва. Саме цей професіоналізм і проявився в низці логічних і економічно обґрунтованих рішень.

Ліквідація дефіциту локомотивів

Ця проблема переслідувала «Укрзалізницю» багато років. Через брак тягового парку страждала і компанія, і бізнес вантажоперевізників. А вирішити її виявилося не так вже й складно - збільшення локомотивних плечей. Вивчення досвіду інших країн і власна практика показали, що збільшення відстані проходження одного локомотива під потягом без зміни бригади істотно скорочує швидкість доставлення вантажу і, відповідно, зменшує час обороту вагонів. Цей прийом дозволяє не тільки скоротити необхідну кількість локомотивів, а й зменшити час на перезмінку бригад і заміну локомотива в складі. Істотно скоротилася кількість покинутих на шляхах складів.

Скорочення кількості пасажирських поїздів через пандемію

Хоча епідемія коронавірусу сильно вплинула на роботу бізнесу, конкретно на швидкості обігу вантажних вагонів вона позначилася в позитивну сторону. Для перевезення вантажів стали залучати локомотиви, які раніше обслуговували пасажирські поїзди. Скоротилася кількість поїздів, а, значить, звільнилися шляхи. Відзначимо, що цей фактор тимчасовий, і пасажирські залізничні перевезення поступово повертаються до колишніх обсягів, але на швидкість доставлення вантажів тепер це навряд чи вплине, завдяки наступного пункту.

Поліпшення диспетчеризації і оптимізація організації вантажоперевезень

Ця заслуга повністю належить менеджменту нового керівництва «Укрзалізниці». Правильна диспетчеризація дійсно допомогла організувати рух поїздів з мінімальними затримками. Боротьба з корупцією, впровадження практики прямого співробітництва вантажоперевізників і УЗ дозволили усунути ланцюжок «рєшал» і посередників, через яких сам процес оформлення вантажу для транспортування дуже сильно затягувався.

Встановлення ринкової ціни на перевезення вантажів і усунення штучного дефіциту тягового та рухомого складу

Багато учасників ринку впевнені, що минуле керівництво «Укрзалізниці» штучно створювало дефіцит тяги, щоб підвищувати вартість перевезення. Тепер цей момент усунули, і робота налагодилася.

«Є велика ймовірність, що при минулих керівниках «Укрзалізницею» фактично створювався штучний дефіцит тяги. Немає тяги - оборотність вагонів зростає. Зараз локомотиви, які можуть працювати, виводяться на лінії ефективно і вчасно, і ми бачимо, як падає показник оборотності вагонів», - ділився своїми думками президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

На що ще важливо звернути увагу Володимиру Жмаку і його команді для подальшого зростання показників компанії?

В «Укрзалізниці» чітко усвідомлюють, що з закінченням пандемії пасажирські перевезення відновляться повністю і навіть збільшаться в обсягах. Також почне «оживати» бізнес, і кількість вантажів, які потребують транспортування, зросте. Тому в планах УЗ вже намічені наступні кроки щодо поліпшення вантажообігу:

інвестиції в оновлення і капремонти локомотивів і вагонів;

ремонт шляхів, збільшення швидкісного режиму;

подальша боротьба з корупцією і бюрократією всередині компанії.

Як бачимо, навіть в умовах економічної кризи, коли кількість вантажів скорочується, «Укрзалізниця» змогла поліпшити свої показники по оборотності вагонів. Зменшилися терміни доставлення вантажів по Україні не тільки в порівнянні з минулим роком, але і за останні п'ять років. Це свідчить про те, що «біля керма» нарешті опинився грамотний керівник, який знає свою справу.