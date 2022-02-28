Як українські санкції проти РБ позначаться на двосторонніх відносинах

18:30 06 жовтень Київ, Україна

Україна планує проявити солідарність з країнами Європи і білоруським народом, приєднавшись до санкцій ЄС проти Білорусі.

Політолог Дмитро Купира пояснив, що Україна буде продовжувати виконувати двосторонні зобов'язання, контакти на високому рівні будуть обмежуватися через політичний протест щодо результатів президентських виборів в Білорусі.

«Коли Україна приєднується до санкцій ЄС проти Білорусі, це показує те, що ми в команді європейських країн, які поважають права людини, вибір народу і чесне волевиявлення. По-друге, ми показуємо свою солідарність з білоруським народом в спробах вільно вибрати легітимну владу», - сказав Купира.

Попри це, експерт упевнений, що приєднання України до європейських санкцій проти Мінська не вплине на двосторонні відносини.