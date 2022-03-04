Як українцям врятуватися від депресії

18:11 09 жовтень Київ, Україна





Епідемія, осіння хандра, передвиборча атмосфера та загальна невизначеність, все це позначається на психологічному стані людей.

Як не піддатися занепадницьким настроям? Своєю думкою поділилася засновниця соціально-психологічного центру "Розвиток", психолог-консультант в низці телепроєктів Олена Рихальська.



"Раніше мова б йшла про те, що це - звичайна осіння депресія. Вона щороку буває. Це не депресія в психологічному розумінні, а реакція нашого організму на вплив погодних факторів.



Зміна річного періоду на осінній в нашому регіоні передбачає різкі дощі, зникає сонце, ми позбавляємося отримання вітаміну D, який формує гормони позитиву в тому числі. Люди одягаються в темні тони, що також впливає на формування депресії.





Але зараз на цю осінню депресію нашаровується ще й наша об'єктивна реальність. Сьогодні в більшій мірі, ніж раніше, підвищилися негативні явища в суспільстві, трагічні ситуації. Це пов'язано з тим, що люди відчувають себе невпевнено. З кожним місяцем все більше.

Багато хто залишився без роботи, пандемія набирає обертів, не вистачає грошей на їжу і ліки. А влада зайнята виборами. Про реабілітаційні програми мови не йде. Тривожність в суспільстві досягає піку. І це - об'єктивна реальність.



Як психологічно всьому цьому протистояти? Які є ліки від депресії? Перш за все, це ми і наше оточення.



Необхідно створювати власний мікросвіт. У сім'ї, у відносинах, в родинних зв'язках. Якщо живете одні - то кішечка, собачка, друзі. Потрібно частіше радувати самих себе. Шукати позитив, а не зосереджуватися на негативі.



Важливо організовувати дозвілля, на яке раніше не було часу. Говорити один одному більше хороших слів, йти від стресових ситуацій, вчитися стримуватися, щоб не увійти в психологічно негативне напруження.



Рекомендую більше яскравих забарвлень. Помаранчеву парасольку, одяг в теплих, яскравих тонах.



Більше рухатися. Депресія вона ж і в м'язах - м'язові затиски формуються.



Тягне спати, але не можна з цим перегинати. 7-8 годин - досить. Лягати краще до 23.00, а вставати - не пізніш 7 ранку.



Знаходьте радості. Не економте на них, особливо в цей складний період. Мова не про те, щоб витрачати гроші, яких і так мало. Потрібно просто більше піклуватися про себе. Адже є маленькі радості, не дорогі в сенсі грошей, але ті, що роблять наше життя яскравішим, світлішим".