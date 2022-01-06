Як врахувати всі ризики при купівлі вживаного автомобіля

Купівля автомобіля відновленого після ДТП або покупка абсолютно нового автомобіля? Потрібно добре розуміти наслідки свого вибору. Зважувати ймовірні ризики, і розраховувати кошти на їх усунення.
Важливі поради, як під час покупки уживаного автомобіля зрозуміти, чи не був він раніше в ДТП.
Ось збірка легких способів визначити стан автомобіля:
-не "ведіться" на оголошення з позначкою "терміново" і дивно приємною ціною. Ми не виключаємо, що кому-то в цю секунду знадобилися гроші. Але частіше таким чином продають транспорт, яким потрібен грунтовний ремонт;
-осматрівайте машину днем. Сонце допоможе знайти хвилі на поверхні і різницю в тонах фарби. Допускайте гарне штучне освітлення. На жаль, не в кожному гаражі таке є;
-заранее попросіть продавця, щоб авто було чисте. Навіть легка пил може приховати дефекти. Не беріть в рахунок виправдання про триваючу експлуатації;
-якщо машину фарбували по частинах, про це скажуть рівень блиску, нерівномірність укладання фарби, наявність пилу і кратерів. Неакуратна художня робота повинна насторожити. Адже якщо так погано на поверхні, то що там глибше ?;
-кузовние панелі, багажник, капот, двері повинні бути на одному рівні з кузовом. Товщина зазорів повинна бути однаковою. Порівнюйте схожі з'єднання і місця на різних сторонах - ззаду і спереду, зліва і справа. Якщо був удар, рідко вдається відновити симетрію;
-трещіни на лобовому склі - теж хитрий момент. Якщо вони йдуть від капота, ймовірно, машина була в ДТП;
-нелішнім буде вивчити маркування на стеклах. У виробника все з однієї партії. Тобто дані скрізь повинні бути однаковими;
-ні один продавець не стане возитися з фарами, тим більше однієї. Фари з часом втрачають блиск, жовтіють, дряпаються і тьмяніють. А якщо ідеально нові? Дуже ретельно вивчіть цю область кузова;
-Перевірте автомобіль на підйомнику: зазвичай невидимі місця ремонтують абияк;
-сильний удар - це заміна кількох деталей. Їх можна обчислити за кольором всередині моторного відсіку. Швидше за все, внутрішню поверхню покриють якийсь фарбою. Адже виробник підбирає її в тон.
Якщо у вас закрадаються сумніви, а продавець мовчить, загляньте в будь-який дилерський центр. Там проведуть діагностику на спеціальному обладнанні. Вона визначить пошкодження і оцінить знос авто в цілому.
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