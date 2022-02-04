Як участь у місцевих виборах Марини Порошенко вплине на гонку

На думку політолога Дмитра Васильєва, «Євросолідарність» зробила тактичний хід з перехоплення ініціативи "Слуг народу", висунувши Марину Порошенко першим номером партійного списку на вибори.
Експерт додав, що висунення Марини Порошенко першим номером партійного списку, а не кандидатом в мери, гарантує їй проходження в Київраду в той час, коли кандидат на пост мера Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук навряд чи омине Віталія Кличка.
Раніше ми писали, що експерша леді народилася в російському Липецьку. Вона закінчила Київський медичний інститут, за фахом лікар-кардіолог.
Також вона є головою ради Благодійного фонду Петра Порошенка та главою Українського культурного фонду.
Також вона є головою ради Благодійного фонду Петра Порошенка та главою Українського культурного фонду.
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