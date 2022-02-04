Як участь у місцевих виборах Марини Порошенко вплине на гонку

20:35 17 вересень Київ, Україна

На думку політолога Дмитра Васильєва, «Євросолідарність» зробила тактичний хід з перехоплення ініціативи "Слуг народу", висунувши Марину Порошенко першим номером партійного списку на вибори.

«Європейська солідарність» перехопила таким чином ініціативу «Слуг народу», які намагаються бути активними в просуванні жінок до місцевих рад, у владу. І я впевнений, що в цілому це ініціатива «Слуг народу», щоб більше жінок завести на всі рівні рад. Вони про це заявили й висунули кілька жінок кандидатами, в тому числі мерами, в тому числі в Києві. Але більш ґрунтовний підхід з політичної точки зору, на мою думку, в Києві показує якраз «ЄС», - сказав Васильєв.

Експерт додав, що висунення Марини Порошенко першим номером партійного списку, а не кандидатом в мери, гарантує їй проходження в Київраду в той час, коли кандидат на пост мера Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук навряд чи омине Віталія Кличка.

«Очевидно, що Марина Порошенко підготовлена. Бувши дружиною президента, а це фактично посада, вона зробила кілька значущих проєктів, вона була присутня в інформаційному середовищі та має позитивний імідж», - сказав політолог.

Раніше ми писали, що експерша леді народилася в російському Липецьку. Вона закінчила Київський медичний інститут, за фахом лікар-кардіолог.



Також вона є головою ради Благодійного фонду Петра Порошенка та главою Українського культурного фонду.