ЯК "ТАНКОВІ клин" ШОЙГУ зміцнити економіку УКРАЇНИ В РАЗІ ОБОСТРЕНИЯ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ З РФ.

До питання «застарілого» озброєння.
21 лютого на виставці IDEX-2021 Абу-Дабі КБ "Луч", провідне українське підприємства з розробки високоточного озброєння на Україні, продемонструвало зразки і макети ПТРК "Стугна-П", "Скіф", "Корсар", реактивну систему залпового вогню " Вільха-М ", протитанковий комплекс" Бар'єр-С "які викликали підвищений інтерес з боку потенційних замовників.
"Стугна-П" - розроблений на базі комплексу танкового керованого озброєння "Стугна", зберігши основні його компонувальні рішення.
ПТРК призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, може вражати завислі вертольоти.
Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу з закритою позиції (спеціально підготовленого укриття).
Базова версія складається з встановленої на тринозі пускової установки, контейнера для ракет, приладу наведення і пульта дистанційного керування, який дозволяє операторові робити пуск на відстані.
На експорт комплекс "Стугна-П" поставляється в версії під найменуванням "Скіф".
На відміну від ПТРК "Скіф", який оснащений приладом наведення ПН-С виробництва мінського ВАТ «Пеленг», ПТРК "Стугна-П" оснащений приладом наведення ПН-І української розробки.
Ще одні перспективний зразок здатний засмутити агресора.
ПТРК "Корсар" - переносний протитанковий ракетний комплекс, який розробило підприємство "Промінь". Дальність стрільби до 2,5 км, система наведення по лазерному променю. Калібр ракети 107 мм. Бойова частина ракети РК-3К здатна пробивати не менше 550 мм броні за динамічним захистом.
Це лише мала частина "сюрпризів" чекають недружніх сусідів в разі необдуманих дій.
Тут все просто. Величезна кількість знищеної російської військової техніки, в разі неможливості її відновлення і передачі ВСУ, можна буде пустити на переплавку на вітчизняних металургійних підприємствах тим самим забезпечивши роботою тисячі співвітчизників і відповідно істотно збільшивши зростання ВВП України за рахунок північного сусіда.
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