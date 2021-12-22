ЯК "ТАНКОВІ клин" ШОЙГУ зміцнити економіку УКРАЇНИ В РАЗІ ОБОСТРЕНИЯ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ З РФ.

21 лютого на виставці IDEX-2021 Абу-Дабі КБ "Луч", провідне українське підприємства з розробки високоточного озброєння на Україні, продемонструвало зразки і макети ПТРК "Стугна-П", "Скіф", "Корсар", реактивну систему залпового вогню " Вільха-М ", протитанковий комплекс" Бар'єр-С "які викликали підвищений інтерес з боку потенційних замовників.

"Стугна-П" - розроблений на базі комплексу танкового керованого озброєння "Стугна", зберігши основні його компонувальні рішення.

ПТРК призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту, може вражати завислі вертольоти.

Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу з закритою позиції (спеціально підготовленого укриття).

Базова версія складається з встановленої на тринозі пускової установки, контейнера для ракет, приладу наведення і пульта дистанційного керування, який дозволяє операторові робити пуск на відстані.

На експорт комплекс "Стугна-П" поставляється в версії під найменуванням "Скіф".