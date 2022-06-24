Як пов'язані Саміт Америк та БРІКС

Безумовно, позитивною новиною є ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Була невелика надія, що спрацює ініціатива щодо «прискореної процедури» становлення повноцінним членом, але для цього все ще потрібна повна відповідність суворим критеріям, чого зруйнована війною країна, зрозуміло, довго не зможе забезпечити.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама порадив народу України не відчувати ілюзій, адже його країна є кандидатом уже дев'ять років, і це далеко не рекорд. Взяти хоча б Туреччину, яка прагне ЄС десятиліттями і не просунулась ні на крок.

Як би там не було, але напрямок майбутнього розвитку України визначено і це Європа. А що відбувається з іншою частиною завдання - ізоляцією Росії, яка проголошувалась багатьма лідерами включаючи США?

Відповісти на це питання допоможуть дві нещодавні події Саміт Америк, що відбувся з 6 по 10 червня і Саміт БРІКС, який чи то пройшов, чи то ще йде, не це важливо, необхідно звернути увагу на країни-учасниці та рівень представництва.

Лос-Анджелес не дорахувався глав Мексики та Болівії, які вирішили бойкотувати саміт у відповідь на відмову Сполучених штатів запрошувати представників Венесуели, Куби та Нікарагуа. "Не може бути Саміту Америк, якщо в ньому не беруть участі всі країни американського континенту" - саме так аргументував свою позицію президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Практично те саме заявив і президент Болівії Луїс Арсе.

Зважаючи на те, що Мексика не остання країна в Латинській Америці, а однією з цілей саміту була демонстрація відсутності підтримки латиноамериканськими країнами Росії, ефект вийшов протилежний.

Президент Аргентини Альберто Фернандес на саміт приїхав, але краще б не приїжджав. У своєму виступі він обрушив на США жорстку критику за позбавлення прав на участь представників Венесуели, Куби та Нікарагуа, дав потужну відповідь США за багаторічну блокаду Куби та Венесуели, викрив адміністрацію попереднього президента Дональда Трампа у веденні надзвичайно шкідливої для регіону політики.

Не обійшов Фернандес та Україну, на його думку необхідно терміново братися за переговори, оскільки «військова катастрофа» дуже впливає на регіон, а поки що країнам Латинської Америки необхідно скористатися ситуацією та заповнити ринок продовольством власного виробництва.

Щодо БРІКС, вийшла стаття у The Wall Street Journal , де висновок робить старший науковий співробітник нью-йоркської Ради з міжнародних відносин Манджарі Чаттерджі Міллер, який вважає, що «Проведення саміту БРІКС за участю Росії свідчить про те, що Путін не є ізгоєм для всіх ».

У роботі саміту взяли участь президенти Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки, що показало крах планів щодо ізоляції Москви.

Присутність Путіна наочно демонструє наявність стратегічних інтересів у Росії для різних країн світу та відсутність намірів підтримати економічний бойкот Заходу. Формат БРІКС представляє чотири з 10 найгустонаселеніших країн світу, а також чотири з 15 найбільших економік, такі факти важко ігнорувати, погодьтеся. Вже зараз Китай та Індія легко нівелюють відмову Заходу від купівлі російських нафти і газу, майже обнуливши можливу шкоду для економіки Росії, але зберігаючи сильний негативний вплив на промисловість західних країн.