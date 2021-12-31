Як пов'язані протести в Білорусі і вартість бензину в Україні

19:42 18 серпень Київ, Україна

Білоруський бензин займає близько 30% українського ринку, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що буде з поставками цінами, якщо ситуація в Білорусі не вщухне.



Поки Нефтепереробативающій завод працює, хоча працівники НПЗ Нафтан заявили про приєднання до страйку. Від другого і основного постачальника палива в Україну - Мозирського НПЗ - новин поки немає.



"Я сильно сумніваюся, що стабільності роботи білоруських НПЗ щось загрожує. Трудові колективи не можуть не розуміти, що будь-яка дестабілізація виробництва вдарить не по Лукашенко, а по ним. Єдиний, хто може дестабілізувати ситуацію, це Росія, яка забезпечує левову частку сировини. Але мотивів цього я теж не бачу, хіба що ситуація якось сильно радикалізується.





Як би не складалася ситуація з поставками з Білорусі, максимум, що може це гикнутися для нас - тимчасової, двох-тритижневого турбулентністю. Чи не дефіцитом, не різким стрибком ціни, а саме тимчасової дестабілізацією, та й то не факт.

По-перше, ми вже півроку живемо з величезним профіцитом дизельного палива і бензину. Трейдери продають його в кращому випадку в нуль, настільки перелом ринок. По-друге, ринок України відкритий для поставок з усіх боків. І це ще раз доводить важливість збереження диверсифікованої моделі, яку раз у раз ставлять під сумнів українські переробники, пропонуючи ввести то мита, то квоти.



За останній рік вже тричі "сбоілі" то росіяни (серпень-вересень 2019 го), то білоруси (перший квартал 2020 го), але за рахунок диверсифікації ці кризи проходили для кінцевого споживача непомітно. Упевнений, так буде і цього разу (знову ж таки, якщо матиме місце кризовий сценарій, в який я не особливо вірю).



Єдина дійсно проблемна позиція - це бітум. Білоруські обсяги, а це половина ринку, замінити об'єктивно нічим, російські поставки закриті, а імпорт по морю українські трейдери тільки освоюють. Але для економіки і життєдіяльності країни це не питання стратегічної важливості, на відміну від дизпалива і бензину. Нічого, побудуємо пізніше. Може, заодно, пріоритети переглянуть на користь посилення захисту населення від короновіруса. "