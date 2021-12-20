Як пов'язаний рівень злочинності із закриттям колоній

20:59 10 липень Київ, Україна

Міністерство юстиції ухвалило рішення про закриття восьми установ виконання покарань. Укладених переведуть в інші колонії. Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

Доктор юридичних наук, експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк зазначив, що рівень злочинності в Україні падає і потрібно продовжувати йти по шляху скорочення кількості ув'язнених, але проблеми залишаються.

«Світова тенденція йде до того, щоб зменшити тюремне населення. Держава повинна постійно застосовувати нові, сучасні підходи для того, щоб поступово знижувати кількість осіб, які відбувають покарання в колоніях. Це можна зробити, зокрема, за рахунок посилення соціальної пробації, введення контрольних, наглядових та інших заходів щодо осіб, які вчинили не самі тяжкі злочини і яких можна виправити за допомогою штрафів, громадських робіт, контролю з застосуванням технічних засобів, в необхідних випадках - лікування і так далі. Треба з людьми трошки няньчитися і, таким чином, можна виправити багато недоліків », - сказав Хавронюк.

Юрист звернув увагу, що в цілому кількість злочинів в суспільстві зменшується. Ця тенденція пов'язана також з тим, що рівень освіти зростає.

«Насправді люди роблять менше правопорушень. Цьому сприяє, зокрема, те, що громадські місця знаходяться під цілодобовим відеоспостереженням, якщо говорити саме про такі правопорушення. Крім того, є ідентифікація предметів, які найчастіше крадуть, - це мобільні телефони та інші гаджети. Їх можна легко знайти і встановити місцезнаходження особи. Угон транспортного засобу - те ж саме. Таким чином, кількість кримінальних подій, пов'язаних з певними злочинами, зменшилася. Я не кажу, що злочинів не стало. Їх дуже багато, але статистика показує, що рівень злочинності знижується », - пояснив Хавронюк.

У той же час він висловив переконання, що реформа пенітенціарної служби повинна тривати, і зараз залишається велика кількість проблем.

«У нас працює служба пробації, яку не можна назвати частиною пенітенціарної служби, але все ж вона має до цього відношення. Вона вимагає великих фінансових вливань і належного кадрового забезпечення для нормальної роботи. В цілому всі напрямки пенітенціарної служби треба розвивати одночасно », - додав Микола Хавронюк.

Він підсумував, що в системі кримінально-виконавчої служби найбільшою проблемою залишаються умови утримання, взаємини між засудженими та адміністрацією, взаємини між самим засудженими, кримінальна відповідальність за дисциплінарні проступки засуджених, недостатній розвиток служби пробації і надзвичайно велика кількість осіб, засуджених до довічного ув'язнення.