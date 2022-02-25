Як страшно жити ... а вмирати - взагалі жахливо

09:30 28 травень Київ, Україна

На початку цього року всіх шокувала звістка про те, що у Москві жителі однієї з багатоповерхівок, яка знаходиться по вулиці Енергетичної, виявили біля під'їзду тіло покійного літнього чоловіка, яке зашили в штори. Сусідка покійного заявила, що чоловік помер від раку, а у його співмешканки не було грошей на похорон. У самій квартирі співмешканки правоохоронці знайшли скелет її давно померлого сина. На його поховання теж не було грошей…

Страшна історія, яка нібито зійшла із сторінок книги жахів. Страшний сучасний світ. Страшна сучасна Росія. Слава Богу, таке жахіття є виключенням з правил. Але на просторах «великої та могутньої» є території, де проблеми з похованням померлих росіян, не залежно від наявності у родичів коштів та їх моральних принципів, є критичними. Історія настільки дика, що повірити в неї складно. Проте - ситуація виникла не сьогодні і навіть не вчора. У відрізаних від світу селах півострова жителі змушені зберігати трупи померлих родичів в сараях. Влада про ситуацію знає, але нічого не робить.

Мова йде про північ Камчатки, де жителі сіл змушені місяцями зберігати померлих родичів без належного поховання.

«Мій дядько Василь Олександрович Т. Помер 6 травня 2021 року в селі Слаутне Пенжінського району. Родичі відмовилися від експертизи, щоб поховати людину. Але поліція і Слідчий комітет не дають дозволу на поховання - наполягають на експертизі. У селі немає моргу, тільки фельдшерський пункт, патологоанатома теж немає. До цього дня ніяких експертиз не проводилося через брак фахівця. А для того, щоб провести експертизу потрібно відправити тіло в село Тиличики Олюторського району. Це можливо зробити тільки повітряним транспортом (вертольотом)», - написав житель села Слаутне.

Ситуації, коли жителі віддалених північних сіл Камчатки змушені зберігати тіла померлих рідних в сараях, а влада забороняє поховання, дійсно багато років. Людина на Камчатці вмирає, поліція і Слідчий комітет відмовляються давати дозвіл на поховання без експертизи. Але морги і патологоанатоми є далеко не в кожному селі. Якщо в «європейській» Росії скорботні родичі везуть труп до моргу на судмедекспертизу в «буханці», то на Камчатці потрібен вертоліт щоб перебратися з одного населеного пункту в інший. На експертизу тіло прокуратура (за законом) відправляє за свій рахунок. А от назад в рідне село тіло повинні везти вже родичі - за свій рахунок. Це 500 тисяч рублів (в одну сторону).

Тобто 500 тисяч рублів виклади, щоб дозволили поховати померлу людину. І це ж не якісь окремі поодинокі випадки бюрократичного маразму - це масові історії, це височенна стіна державної тупості і безсердечності. Така сума практично не підйомна для простого мешканця нехай і багатющого краю.

Вмирати взагалі погано… Це аксіома. Але влітку, в спеку на Камчатці вмирати прямо якось особливо погано. «Навесні і влітку краще не вмирати», - сумно жартують місцеві. Люди зберігають трупи в сараях і цілком зрозуміло чим це загрожує. І справа тут не тільки в моралі та людяності, а ще й в банальній епідеміологічній загрозі, яку несе неможливість поховання.

Транспорт, вертольоти на Камчатці є. І їх багато. Наприклад, у бізнесу, який на рибних багатствах регіону «робить» мільярди. Але – тільки за гроші. Бо на таких необхідних перевезеннях нічого не заробиш, як то звикла влада. Наприклад, в 2019 році все в той же нещасний Пенжінський район вертольоти замість хліба, дитячого харчування і ліків, завозили горілку - тому, що вигідніше.

Були випадки, коли вивозити померлих на експертизу намагалися всюдиходами, прямо через розливи річок – і всюдиходи тонули разом з тілами.

Губернатор Камчатки Володимир Солодов демонструє набожність. У квітні 2020 року він придумав, як «захистити» регіон від коронавірусу - спеціально орендований для цієї мети вертоліт з мощами святих облетів столицю Камчатки Петропавловськ-Камчатський. До відрізаних від світу сіл вертоліт з мощами не долетів. Мабуть тому померлі так і лежать у сараях…

У 2016 році в селі Коврай трагічно загинула маленька дитина. Убиті горем батьки намагалися достукатися до чиновників, але їх зусилля були марні. Трагедія сталася в червні, стояла спека. Тіло дитини стало розкладатися, батьки поховали його. І тут же «знайшовся» вертоліт для слідчих. Вони прилетіли в село, викопали тіло дитини, а батьків замучили допитами. Слова просто зайві. Та їх і немає і бути не може!

На камчатських «півночах» відзначають, що проблема характерна для всіх віддалених територій Крайньої Півночі, не тільки для Камчатського краю. Представники народів півночі зверталися з цим питанням до Держдуми РФ, але питання досі не вирішене.