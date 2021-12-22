Як врятувати український театр

21:20 12 серпень Київ, Україна

Українська культура занепадає, особливо недооцінений театр , актори працюють за копійки, якщо порівняти з іншими країнами, наприклад з США.

Таку думку висловив актор театру і кіно Дмитро Ступка.



"У театр в Нью-Йорку варто сходити 150 доларів. А у нас іноді багаті люди не йдуть в театр, тому що їм соромно купувати квитки за ту ціну, тобто. Вони кажуть, що якби квиток в театр коштував 1000-1500 грн , то, може, сходили б ...



Мені пощастило потрапити на кіностудію Люка Бессона під Парижем. Коли ми ходили там, нам показували, як знімали останній фільм, як шили костюми, які знімальні павільйони. І мене запитали, чому я такий сумний? А я відповів - тому що у нас немає такого. У мене не те що заздрість була, але так прикро стало, що у нас - така ганебна ситуація ...



Звичайно, треба приймати закони про меценатство, зменшувати податки, піднімати культуру. Адже без культура не буде нашої нації.



Треба розвивати кіно, розвивати культуру - художників, творців, поетів, акторів, режисерів. Щоб про нашу країну чули в усьому світі. Щоб ми могли знімати кіно і спокійно конкурувати з різними країнами ".