Як позначиться на добробуті громадян збільшення прожиткового мінімуму
12:16 03 серпень Київ, Україна
Збільшення прожиткового мінімуму: чи виростуть доходи громадян
У Мінсоцполітики анонсували збільшення прожиткового мінімуму і щомісячні виплати пенсіонерам старше 80 років. Експерт економічних програм Центру Разумкова Володимир Сіденко в коментарі «Слово і діло» зазначив, що це не збільшить істотно доходи, так як рішення має політичну природу напередодні виборів.
«Збільшення прожиткового мінімуму має привести до підвищення доходів громадян, але це більше політичний жест напередодні місцевих виборів, щоб вплинути на виборців», - сказав Сіденко.
Експерт зазначив, що після виборів, ймовірно, економічна ситуація буде штучно вирівняна за допомогою інфляційних процесів.
«Важко сказати, чи є на це гроші в бюджеті, у нас очікується істотне зниження виробництва, падіння ВВП, а це значить, що і доходи до державного бюджету теж знизяться. Якщо певні кола населення готові тимчасово відмовитися від частини доходів, то можливо. Але у мене складається враження, що тут закладений розрахунок, щоб прискорити рівень інфляції, яка, власне, потім це скоректує, але це буде вже після виборів. Тут більше політики, ніж економічного компонента. Крім того, це не впливає на загальний висновок, що у нас ненормально розподілені доходи і витрати, що наш прожитковий мінімум не відповідає тій вартості життя, яка існує в країні. Ми повинні розглядати цю проблему в контексті загального співвідношення витрат в умовах, коли невелика частина населення має великі статки і доходи », - пояснив Володимир Сіденко.
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