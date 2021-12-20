Як позначиться на добробуті громадян збільшення прожиткового мінімуму

12:16 03 серпень Київ, Україна

Збільшення прожиткового мінімуму: чи виростуть доходи громадян



У Мінсоцполітики анонсували збільшення прожиткового мінімуму і щомісячні виплати пенсіонерам старше 80 років. Експерт економічних програм Центру Разумкова Володимир Сіденко в коментарі «Слово і діло» зазначив, що це не збільшить істотно доходи, так як рішення має політичну природу напередодні виборів.

«Збільшення прожиткового мінімуму має привести до підвищення доходів громадян, але це більше політичний жест напередодні місцевих виборів, щоб вплинути на виборців», - сказав Сіденко.

Експерт зазначив, що після виборів, ймовірно, економічна ситуація буде штучно вирівняна за допомогою інфляційних процесів.