Як Сі ввічливо відмовив Байдену або чим закінчилася спроба натиснути на Китай

У п'ятницю 18 березня з ініціативи США відбулися телефонні переговори президента Джо Байдена із головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори голосно анонсувалися, часто з домінуючих позицій, мовляв, Китай попереджений про неминучі наслідки прийняття «не того боку» та відмови від підтримки західних санкцій проти Росії. Американські політики десь прочитали з Китаєм і вирішили вчинити саме так. Штати погрожували наслідками для відносин як із самими США, так і з їхніми європейськими партнерами, а також проблемами в Індійському та Тихому океані. Сі Цзіньпін, який уявив себе чи не другим великим керманичам, звичайно на такий прилюдний шантаж відреагував гостро. Глава МЗС КНР Ван І парирував американцям: - Китай тиску не приймає, а його позиція щодо українського питання історично правильна.

Китай безумовно сьогодні є тією країною, яка здатна зробити вирішальний внесок у розстановку сил. Китайці завжди були хитрунами собі на думці і думають лише про свої національні інтереси.

Путін, напевно, щось пообіцяв за непорушну дружбу і підкреслено нейтральну позицію щодо війни у нашій країні. За великим рахунком, від Китаю нічого надприродного не потрібно, просто достатньо продовжувати купувати вуглеводні і постачати в Росію все на світі, тоді зусилля всього об'єднаного Заходу будуть не такі ефективні, як передбачалося. Ми ж зіпсували стосунки з Китаєм історією з націоналізацією Мотор Січ, теж не без порад через океан.

Думаю, що Байден повинен був зробити Сі Цзіньпіну дуже хорошу пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Ну наприклад, Тайвань, а що, здавати союзників американцям не вперше. Вважаю, що нас американці крупно підвели, якщо не зрадити. Якби НАТО, читай США, одразу заявили про намір вступитися за Україну у разі агресії з боку Росії, швидше за все, вторгнення б і не було.

Але ми чули лише чітку фразу: воювати за Україну американський, як і європейський, солдатів не буде.

Скільки запитів ми надіслали про закриття неба над Україною, про це навіть Перша леді просила, але ні, цього так і не сталося. Натомість стався удар «Кинжалом» по військовому складу у селі Делятин Івано-Франківської області. І справа тут навіть не в втраті складу, а в самому факті наявності у країни-агресора зброї, швидкість якої вп'ятеро перевищує швидкість звуку, пам'ятається свого часу «мультики Путіна» не обсміяли лише сліпоглухонімою. До речі, США застосування гіперзвукової ракети визнали, що відсутність подібної зброї у своїх збройних сил теж.

Другий момент із відмовою у закритті неба – розгром Центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області, де перебували добровольці з інших країн. Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван і спікер Пентагону Джон Кірбі впевнені, що введення безпольотної зони над Україною не запобігло б цій атакі. Виглядає як коротенька спроба виправдатися за жертви, яких могло не бути.

Крім загибелі людей, важливими є й інші наслідки. По-перше, деякі люди, які вижили, замість того, щоб перейнятися ще більшою рішучістю допомогти Україні, втекли до Польщі і звідти роблять заяви, що їх змусили підписати кабальний контракт, не видали зброї та не надали комфортних умов проживання.. По-друге, деякі різнилися, що приїхали працювати інструкторами, адже участь у бойових діях іноземців не передбачає отримання ними статусу військовополонених, якщо це станеться, а їх збиралися кинути в пекло.

Все це разом не додало боягузливим іноземним громадянам відваги і вони почали відмовляти співвітчизників від подібних форм солідарності з Україною. Це ще раз доводить – покладатися можна на себе і лише на себе.