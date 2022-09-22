Як росіяни готуються до мобілізації

У перші години після того, як було прийнято зміни до кримінального кодексу щодо посилення міри покарання "військовозобов'язаних", росіяни заговорили про мобілізацію. Реакція була передбачуваною – ніхто не хоче воювати. Це викликало хвилю протестних та гнівних коментарів.

Але, що найцікавіше, вже надвечір квитки на рейси до країн ближнього зарубіжжя були розкуплені. Усі, хто не встиг покинути країну, почали якнайшвидше хапатися “за останню соломинку”.

У той же час прихована мобілізація триває вже не перший місяць. Однак із новими поправками до кримінального кодексу РФ “про військовозобов'язаних” росіяни зрозуміли, що просто так їм позбутися армії не вдасться.

Воювати за Путіна ніхто не хоче. Зручно вторити пропаганді на дивані перед телевізором, але в окопах гинути зовсім інша справа. Та й підтримка "Єдиної Росії" неухильно йде вниз. А відсутність мінімальних засобів захисту на кшталт касок і бронежилетів на фронті, не зраджує, що мобілізовані зможуть довго протриматися в живих.

Не виключено, що оголошення мобілізації чи оголошення війни Україні призведе до революції всередині Росії. У будь-якому разі, це черговий крок Путіна, який веде лише до ще гірших для нього наслідків.