Як Росія часів Путіна домагається світового визнання

Сергій Медведєв, російський історик і публіцист, в інтерв'ю з українською журналісткою поділився своїм поглядом на те, як путінська Росія намагається утвердитися в сучасному світі.

- Ви пишете, що головний ресурс путінської Росії - це страх, а головний сервіс - послуги з безпеки. Якщо ми експортуємо товар, ми отримуємо за це гроші. Якщо ми експортуємо страх, ми отримуємо за це вплив?

- Так, ми отримуємо вплив, ми отримуємо свою дещицю уваги в західних ЗМІ. Розумієте, багато в російській зовнішній політиці диктується комплексом неповноцінності і бажанням визнання. Взагалі, щоб зрозуміти путінську зовнішню політику, треба дивитися - у неї головним адресатом є Вашингтон.

Російській еліті важливо - а що про нас скажуть у Вашингтоні, а чи визнають нас рівним гравцем разом з Америкою? Що б нам таке зробити, щоб нас прийняли на рівних? Нехай навіть не в гостях прийняли, а просто, щоб нас вважали рівними, ось як Сталіна вважали рівним, як Миколу I або Олександра I вважали рівними в 1815-ому році європейські держави.

І ось Росія живе ось в цих ось ілюзіях 19-ого століття, 20-ого століття, щоб її вважали рівною. І для цього, звичайно, годяться будь-які методи, будь-які засоби. Для цього потрібно бомбити мирні міста в Сирії, втягуючи Росію у війну, яка взагалі не загрожувала і не потрібна ніяким інтересам. Це демонстраційна війна, де вбиваються мирні жителі заради того, щоб довести людям в Брюсселі і Вашингтоні, що Росія як і раніше, велика військова держава.

І значною мірою агресія проти України теж має дуже великий символічний аспект - що Росія все ще велика держава, ми можемо загрожувати, тримати в страху і забирати території сусідів. Це якась показова історія.