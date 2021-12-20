Як Росія почне вторгнення

Військовий експерт Юрій Кравченко пояснив, що саме Росія може використовувати як аргумент вторгнення в Україну: “Сценарій, який найбільш вірогідний і який ми очікуємо, зараз наступний. Росія провокує загострення саме в зоні операції Об'єднаних сил, викликаючи активними провокаціями Збройні сили України до якихось дій у відповідь. Навіть Збройним силам України у цьому сценарії необов'язково залишати свої позиції. Але відстрілюватися нам у будь-якому разі доведеться. Тому що при вогні з боку противника ми не можемо наражати на ризик життя своїх військовослужбовців і мирного населення, яке там проживає”.

Це типовий сценарій, яким Росія діє, розв'язуючи військові конфлікти – “захист російськомовного населення”, після чого вводяться “миротворці” РФ. При цьому Кремлю абсолютно не важлива реакція світових лідерів, головне - сформувати правильне пропагандистське посилання на внутрішню аудиторію.

Однак останнім часом все більше росіян вважають дії Росії на Донбасі невиправданими. Також громадяни РФ схиляються, що Крим, який був анексований у 2014 році, завдав більше шкоди, ніж користі державі.

Тим не менш, на думку народу в Росії ніколи не зважали, людей там сприймають як джерело доходу та гарматне м'ясо, яке використовується у військових конфліктах.

Завдання України не піддаватися на провокації і не боятися наративів Кремля, адже ймовірний наступ може бути лише методом залякування українців з метою деморалізувати населення і залучити на бік РФ без військового втручання. Україна має досить сильний військовий потенціал, який вона сформувала за роки війни на Донеччині. Також на стороні нашої держави виступають партнери з НАТО. Вони вже висловили припущення, що можуть ввести свій військовий контингент у разі ескалації конфлікту з боку Росії.