Як вирішити кадрову проблему в медичній сфері
20:24 28 серпень Київ, Україна
Анонсована МОЗ перспектива підвищення заробітних плат співробітникам медичних установ, здатна вирішити кадрову проблему.
Так вважає журналіст і політолог Кирило Сазонов
"З ініціативи МОЗ було прийнято рішення про системний підвищення зарплати всім медичним працівникам, в тому числі - підвищення зарплат для медиків екстреної швидкої допомоги і доплат для водіїв" швидкої ". Це дуже важливий і логічний крок. Звичайно ж, робити його потрібно було досить давно, але спасибі, що хоч зараз в МОЗі цим перейнялися ", - пише Кирило Сазонов.
Також експерт нагадав, що зарплата водія швидкої допомоги зараз становить 5-6 тисяч, але при цьому рівень відповідальності бригади швидкої допомоги дуже високий.
"Нагадаю, що зараз зарплата водія швидкої допомоги - 5-6 тис. грн. у місяць. Людина, від роботи якого залежить, наскільки швидко ваше життя можуть врятувати, оцінюється в прожитковий мінімум. Лікарі швидкої допомоги і медсестри отримують набагато вище ... Звідси і жахлива статистика, яка повідомляє нам, що дві третини пацієнтів не отримує швидку медичну допомогу вчасно ", - підсумував експерт.
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