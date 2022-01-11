Як вирішити кадрову проблему в медичній сфері

20:24 28 серпень Київ, Україна

Анонсована МОЗ перспектива підвищення заробітних плат співробітникам медичних установ, здатна вирішити кадрову проблему.

Так вважає журналіст і політолог Кирило Сазонов

"З ініціативи МОЗ було прийнято рішення про системний підвищення зарплати всім медичним працівникам, в тому числі - підвищення зарплат для медиків екстреної швидкої допомоги і доплат для водіїв" швидкої ". Це дуже важливий і логічний крок. Звичайно ж, робити його потрібно було досить давно, але спасибі, що хоч зараз в МОЗі цим перейнялися ", - пише Кирило Сазонов.

Також експерт нагадав, що зарплата водія швидкої допомоги зараз становить 5-6 тисяч, але при цьому рівень відповідальності бригади швидкої допомоги дуже високий.