Як реформа децентралізації вплинула на вибори

18:55 28 жовтня Київ, Україна

Результати виборів ще не оприлюднені, але вже видно явні тренди. Після реформи децентралізації регіональні посади стали більш привабливими для політиків.

Так вважає експерт з політики та місцевого самоврядування Олександр Солонтай.

«Нардепи, міністри, губернатори - всі балотуються в мери. Тобто, формально, всі йдуть на рівень нижче, а реально - це пов'язано з тим, що повноваження, влада і гроші пішли на місця, і тому і політики йдуть на місця. Раніше, до децентралізації, мери йшли в нардепи. Зараз - навпаки», - сказав Солонтай.

Солонтай пояснив, що посади в місцевому самоврядуванні після реформи децентралізації стали більш привабливими з політичної точки зору в зв'язку з посиленням повноважень.

«Але не варто плутати, коли балотуються топполітики заради піару, там, де з самого початку не було шансів з реальними виборчими кампаніями, і де люди реально борються за те, щоб отримати посаду міського голови і готові піти працювати в регіони», - сказав експерт.

Солонтай зазначив, що частина народних депутатів, які балотувалися на місцях після реформи децентралізації, готові були змінити мандат.