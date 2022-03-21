Як реформа децентралізації вплинула на вибори

Результати виборів ще не оприлюднені, але вже видно явні тренди. Після реформи децентралізації регіональні посади стали більш привабливими для політиків.
Так вважає експерт з політики та місцевого самоврядування Олександр Солонтай.
«Нардепи, міністри, губернатори - всі балотуються в мери. Тобто, формально, всі йдуть на рівень нижче, а реально - це пов'язано з тим, що повноваження, влада і гроші пішли на місця, і тому і політики йдуть на місця. Раніше, до децентралізації, мери йшли в нардепи. Зараз - навпаки», - сказав Солонтай.
Солонтай пояснив, що посади в місцевому самоврядуванні після реформи децентралізації стали більш привабливими з політичної точки зору в зв'язку з посиленням повноважень.
«Але не варто плутати, коли балотуються топполітики заради піару, там, де з самого початку не було шансів з реальними виборчими кампаніями, і де люди реально борються за те, щоб отримати посаду міського голови і готові піти працювати в регіони», - сказав експерт.
Солонтай зазначив, що частина народних депутатів, які балотувалися на місцях після реформи децентралізації, готові були змінити мандат.
«Завжди було, що політики «йдуть за грошима», але це було, що вони йдуть від низу до верху, а після реформи децентралізації йдуть зверху вниз», - підсумував Солонтай.
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