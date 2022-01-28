Як реалізувати проєкт освіти для дорослих
19:34 11 вересень Київ, Україна
Новий законопроєкт від МОН України, який був відданий на громадське обговорення, покликаний допомогти дорослим громадянам здобути освіту.
Експерт напряму «Освіта» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Микола Скиба зазначив, що в Україні необхідно створити стратегію розвитку людського капіталу, і освіта для дорослих має стати її частиною.
«До цієї сфери треба підходити дуже делікатно, щоб вона не стала занадто зарегульованою. На це і є освіта дорослих. Це утворення для людей, які знають, чого вони хочуть, і можуть розподіляти свій час. Відповідно, законопроєкт у цьому випадку повинен працювати в напрямку розширення можливостей та адвокації цих прав громадян на освіту протягом життя, а не на регуляцію», - сказав Скиба.
Експерт пояснив, що освіта для дорослих повинна була розглядатися в контексті стратегії людського капіталу.
«Якщо говорити про інтеграцію з європейським досвідом, то варто приділити увагу університетам, адже на заході вищі навчальні заклади пропонують освітні послуги всім віковим категоріям: не тільки молодим людям, але й тим, хто знаходиться на піку кар'єри, і пенсіонерам. Тому в ідеалі було б створити стратегію людського капіталу в Україні. З цього варто було б почати. Оскільки людський капітал стосується більшого спектра питань», - пояснив Анатолій Скиба.
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