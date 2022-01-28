Як реалізувати проєкт освіти для дорослих

19:34 11 вересень Київ, Україна

Новий законопроєкт від МОН України, який був відданий на громадське обговорення, покликаний допомогти дорослим громадянам здобути освіту.

Експерт напряму «Освіта» аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Микола Скиба зазначив, що в Україні необхідно створити стратегію розвитку людського капіталу, і освіта для дорослих має стати її частиною.

«До цієї сфери треба підходити дуже делікатно, щоб вона не стала занадто зарегульованою. На це і є освіта дорослих. Це утворення для людей, які знають, чого вони хочуть, і можуть розподіляти свій час. Відповідно, законопроєкт у цьому випадку повинен працювати в напрямку розширення можливостей та адвокації цих прав громадян на освіту протягом життя, а не на регуляцію», - сказав Скиба.

Експерт пояснив, що освіта для дорослих повинна була розглядатися в контексті стратегії людського капіталу.