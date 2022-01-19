Як реагувати Україні на отруєння Навального

18:17 04 вересень Київ, Україна

Україна не повинна форсувати події про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але бути готовою приєднатися до позиції Заходу.

«Україні краще в це не лізти. Так само як і не треба було розривати відносини з Білоруссю. Оскільки Захід все ж звинувачує РФ в отруєнні Навального, то, швидше за все, Україна повинна йти в цьому ж фарватері. Якщо, звичайно, будуть введені санкції, то Україна повинна буде до них приєднатися, але не треба квапити події», - сказав Спиридонов.

Політолог додав, що Україна повинна буде приєднатися до позиції Заходу, але не формувати її.

«На жаль, Україна не є суб'єктною в цьому питанні, оскільки частково є залежною від США, частково - від ЄС. Якщо буде консолідована реакція США та ЄС, то Україна може опинитися в ситуації «трамвая», який вже не може вибирати самостійно, по яких рейках їхати, тому що ці рейки вже прокладені», - додав він.

Нагадаємо, німецькі лікарі повідомили, що політик Олексій Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок».



Світова спільнота вже засудила отруєння Навального та звернулася до Росії з вимогою провести прозоре розслідування ситуації та покарати винних.