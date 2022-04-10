Як рашисти Європу перемогли

Перейменування магазину "Європа" стало подією регіонального масштабу. Власник закладу вирішив таким чином "помститися Заходу", продемонструвавши "національне ставлення до санкцій".

Щоб зняти, як міняють вивіску із тканини, приїхало телебачення з обласного центру. Подія назвали – “падіння Європи”. Крім того, відзняли місцевих жителів, які зраділи перейменуванню магазину на «Купець». Рашисти говорили, що “в Європі нічого хорошого немає”, про “нетрадиційні цінності” Заходу, про санкції, при цьому забуваючи, що йдеться про магазин.

Як сам сюжет, так і подія із закладом каже, що у більшості міст та селищ країни-агресора не відбувається нічого, що могло б їх зацікавити. Про проблеми низьких зарплат, пенсій, погану дорожню інфраструктуру, війни, протести, мітинги, незмінну владу – говорити заборонено. Населення омбіроване на “традиційні цінності” і агресію проти ворогів, які, переважно, перебувають у країнах, де конкретно – незрозуміло, доки уряд не підкаже. Але те, що "Європу" перейменували - це "добре і правильно, щоб знали своє місце!".