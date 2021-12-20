Як вплинуть на Коломойського обшуки офісів в США

20:31 07 серпень Київ, Україна

За підозрою у відмиванні грошей ПриватБанку, ФРБ США провели обшуки в ріелторської компанії, яка має відношення до Коломойського. За твердженням бізнесмена, інвестиції в США ніяк не пов'язані з ПриватБанком.

На думку політолога Володимира Фесенка, реальні ризики для Коломойського з'являться тоді, коли США зажадають екстрадиції.

«Це навряд чи якось вплине на Коломойського. Більш того, це справа в Штатах безпосередньо Коломойського не стосується. Це більше стосується його партнерів. Справа буде розслідуватися, але просто для порівняння: справа Фірташа в Австрії. Теж США навіть екстрадиції вимагають, і по Фірташу нічого подібного немає і по Коломойському - теж. І це вже тягнеться близько шести років. А тут, напевно, теж надовго. Якщо для Коломойського виникнуть ризики, то він повернеться до Ізраїлю. Судячи з інформації ЗМІ, певні ризики є, але в перспективі », - поділився думками Фесенко.

Також він вказав, що це навряд чи торкнеться інших політиків.

«Але, безумовно, якщо справа буде розгортатися і будуть висуватися офіційні звинувачення, тому що ми поки бачимо тільки повідомлення в ЗМІ. Ось коли буде офіційне підтвердження, тоді подивимося. У будь-якому випадку це може послабити позиції Коломойського і всіх, хто з ним пов'язаний, але безпосередньо - навряд чи це створить якусь нову політичну реальність », - додав політолог.

Однак поки реальних ризиків немає і для самого Коломойського.

«Слідство йде, і про це інформація була ще в минулому році, і на даний момент вона більше стосується партнерів Коломойського. Якщо виникне офіційна претензія до Коломойського, з якої звернуться до українських правоохоронних органів, і виникне питання з екстрадицією, тоді буде серйозно. А поки це потенційні ризики. А якщо виникне питання про екстрадицію або навіть про ризик екстрадиції, то, очевидно, Коломойський повернеться до Ізраїлю, і його Штатам ніхто не видасть. Ізраїль своїх не видає. Громадян, я маю на увазі », - прокоментував Фесенко.

Як відомо, в США розслідують справу проти Ігоря Коломойського, який підозрюється в нібито відмиванні виведених з ПриватБанку грошей.