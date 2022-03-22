Як вплинуло президентське опитування на вибори

У міжнародних спостерігачів від ОБСЄ немає претензій до минулих виборів, все пройшло прозоро і в рамках закону, але порцію критики отримало опитування Зеленського, яке нібито створило перевагу для провладної партії.
Політолог Сергій Биков зазначив, що метою опитування президента була мобілізація виборців і цього результату досягнуто.
«В цілому, результат позитивний, оскільки люди взагалі прийшли на виборчі дільниці. Інше питання, чиїх виборців це опитування спонукало прийти голосувати, «Слуги народу» або інших політичних сил», - сказав Биков.
Биков вважає, що метою опитування і була мобілізація виборця.
«Явка на рівні майже 37% в порівнянні з європейськими аналогами в цьому році - від 23 до 27%, це досить хороший результат. А з приводу опитування, то я впевнений, що це була просто технологія, і вона як раз на це вплинула. Незважаючи на те, що частину висновків цього умовного опитування покладуть в основу майбутніх рішень, ніяких прямих наслідків, крім того, що це підняло явку, опитування не має», - пояснив політолог.
На думку Бикова, опитування як технологія сприяло тому, щоб українці йшли голосувати, попри те, що ніяких юридичних наслідків його результати не матимуть.
«Було багато негативу і менше позитивної інформації навколо цього опитування. Але сам факт, що люди все ж брали участь в ньому, свідчить про ефективність цієї технології, а це, безумовно, технологія. Я переконаний, що такий хід вплинув на явку. З приводу того, що респонденти були не скрізь - це нормально, тому що вибірка була 5 млн, але інформаційний ефект це мало на всіх», - сказав експерт.
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