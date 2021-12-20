Як вплине на Україну переобрання президента Польщі

14:19 13 липень Київ, Україна

Другий тур виборів в Польщі показав максимальну явку і мінімальний розрив між кандидатами. За підсумками голосування в черговий раз главою держави став Анджей Дуда . Ми розібралися якою була світова реакція і який зиск від другого терміну Дуди для України.

Хто такий Дуда

Новий старий президент обіцяв полякам те, що їм найбільше потрібно - гроші. На минулих виборах він заявляв, що буде виплачувати 500 злотих на кожного другого і наступну дитину, зараз же поляків спокушали одноразової виплатою в розмірі 300 злотих на кожного школяра в сім'ї. Пенсіонерів агітували 13-й пенсією.



Дуда обіцяв підвищити допомогу з безробіття до 1300 злотих, і 1200 злотих виплачувати громадянам, які втратили роботу через пандемію коронавируса. Що стосується медицини, то туди повинні будуть направити 900 млн. євро.





Крім того, Дуда збирався продовжувати боротьбу за "традиційні" цінності. Зокрема, він порівняв ЛГБТ з комунізмом і назвав це рух ідеологічним. Були й інші неординарні ідеї. Так, жінкам Дуда обіцяв, що податок на тампони і прокладки буде знижений до 5%. Що пишуть в світі

The Washington Post. "Якщо Дуда - союзник президента Трампа - буде переобраний, він може допомогти правлячої правої партії Польщі продовжувати свою жорстку політику, в тому числі, зусилля по витісненню незалежних суддів, що ось уже п'ять років критикується Європейським Союзом і правозахисними групами.



Це удар по лібералам, які сподівалися, що перемога Тшасковского може привести до значних змін у польській політиці, дозволивши проєвропейського президента накласти вето на закони, прийняті правим урядом ".



Aljazeera. "Переобрання Дуди відкриє перспективу трирічного безперервного правління партією" Право і Справедливість ", яка отримала контроль над нижньою палатою (парламенту - ред.) В 2015 році. Перемога Тшасковского дала б йому право вето на закони, прийняті правлячими консерваторами, і забезпечила б Польщі менш суперечливі відносини з ЄС ".



CNN. "Перемога Дуди, якщо вона буде підтверджена остаточними результатами, буде сприйнята правлячої націоналістичною партією" Право і Справедливість "як твердження популістської політики, яку вона проводила з моменту приходу до влади в 2015 році".



Die Welt. "У цих виборах не було нічого нормального. Багато поляків, ймовірно, провели ніч перед телевізором або з мобільним телефоном в руках, з напругою спостерігаючи за виборами. Тому що їх результат також визначає курс, за яким піде Польща в найближчі роки ...





Польща визначає своє місце в Європі і, отже, своє ставлення до своїх сусідів. Чи хоче країна бути більш відкритою, терпимою або польський уряд продовжуватиме свою все більш авторитарну "турбо-націоналістичну" політику? ".

Що від цього Україні

Ще напередодні першого туру виборів аналітики стверджували, що перемога Дуди буде позитивною для України, і вона залишиться важливим партнером Польщі.



Вони вказували, що у Дуди єдиного є своя позиція по Україні, крім того, є досвід співпраці і взаємних поступок.

І в цьому контексті неоднозначно звучить коментар політолога-міжнародника Івана Яковини. Пізно ввечері в неділю він написав: "У Польщі відбувся другий тур виборів: правий Дуда і розумний Тшасковскі йдуть врівень - близько 50 відсотків у кожного. Цікаво, що в Росії Дуду вже оголосили переможцем, Путін за нього хворіє. Але в реальності поки там нічого не вирішено ".

У понеділок, коли перемога кандидата на виборах стала реальністю, висловлювалася думка, що українцям було піднесено хороший урок - як правильно вибирати президентів. Дослівно: не йти за клоунами, а голосувати за перевірених часом людей. З іншого боку, самим полякам пропонують засумніватися в чесності подстчетов, адже різниця в голосах - мізерна, і вимагати перевірки результатів, а то і виходити на Майдан.



У будь-якому випадку, президент Володимир Зеленський вже привітав Дуду з перемогою на виборах президента, побажав Польщі процвітання і запросив свого візаві в Україні - для продовження плідної співпраці. Головне, щоб дата візиту не збіглася з датою проведення "Прайд", інакше конфліктів не уникнути.