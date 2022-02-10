Як вплине на поширення вірусу робота шкіл в "червоній зоні"

Якщо школи, що знаходяться в "червоній зоні", продовжать працювати, обмеження втратять свій сенс, оскільки школи стануть осередками поширення коронавірусу.

Так вважає глава БФ «100% життя» Дмитро Шерембей.

«Існує єдиний ефективний режим уникнення поширення інфекції - це ізоляція. І сьогодні, як показала весна, дистанційне навчання в школах працює, і вчитель реалізовує той же обсяг часу, учні можуть виконувати ті ж завдання», - сказав Шерембей.

На думку експерта, введення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки втрачає сенс після зміни правил.

«Дуже важливо розуміти, що, приймаючи таке рішення, уряд виходив з економічної доцільності, а не медичної. З нашої точки зору, це помилка. Тому що вилікувати навіть одну людину - теж економічний ефект. Але в пріоритеті повинна залишатися соціальна цінність людини та її здоров'я. Моя точка зору, що на територіях, які знаходяться в «червоній» зоні, необхідно максимально обмежити скупчення й контактування великої кількості людей. Оскільки діти після школи прийдуть додому, до своїх родин, де є батьки, бабусі й дідусі. І в зоні ризику тут не діти, а ті, до кого вони прийдуть додому», - пояснив Дмитро Шерембей.