Як вплине на карантин скасування обмежень для іноземців

Заборона на в'їзд для іноземних громадян, яка була введена урядом на термін 30 днів, сьогодні припинила свою дію.
Разом з тим політолог Петро Охотін в коментарі «Слово і діло» зазначив, що обмеження пересування не вирішить повною мірою зростання випадків, оскільки від цього будуть економічні наслідки, зате необхідно забезпечити захист для громадян при наявних обставинах.
За його словами, повне закриття кордонів неможливе, оскільки це буде мати незворотні економічні наслідки.
Охотін зазначив, що шляхом обмеження пересування неможливо стримати епідемію, і заходи повинні бути спрямовані, швидше за все, на захист.
На його думку, період невизначеності може тривати кілька років, тому треба бути готовими до повторення таких заходів. Експерт додав, що додаткову напругу в пандемію створює і нагнітання ситуації навколо конфліктів.
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