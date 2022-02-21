Як вплине на карантин скасування обмежень для іноземців

16:52 29 вересень Київ, Україна

Заборона на в'їзд для іноземних громадян, яка була введена урядом на термін 30 днів, сьогодні припинила свою дію.

Разом з тим політолог Петро Охотін в коментарі «Слово і діло» зазначив, що обмеження пересування не вирішить повною мірою зростання випадків, оскільки від цього будуть економічні наслідки, зате необхідно забезпечити захист для громадян при наявних обставинах.

«Основне завдання українського уряду - не забороняти і дозволяти в'їзд іноземцям на територію України, а забезпечити, щоб усередині країни громадяни не мали негативних наслідків від контактів з іноземцями. Тобто проблема вирішується іншим чином. Крім того, необхідно, щоб люди турбувалися про свою індивідуальну безпеку та захищали себе самі», - сказав Охотін.

За його словами, повне закриття кордонів неможливе, оскільки це буде мати незворотні економічні наслідки.



Охотін зазначив, що шляхом обмеження пересування неможливо стримати епідемію, і заходи повинні бути спрямовані, швидше за все, на захист.

«Закрити повністю країну - це економічно невигідно, тому це не вихід, і треба було знімати це обмеження», - вказав політолог.

На його думку, період невизначеності може тривати кілька років, тому треба бути готовими до повторення таких заходів. Експерт додав, що додаткову напругу в пандемію створює і нагнітання ситуації навколо конфліктів.