Як перемогти осінню хандру

Осіння хандра, хоч раз, "наздоганяла" кожного з нас, чому вона виникає і як з нею боротися, поділилася психологиня Алла Чесалова.
Також експертка зазначила, що причина осінньої хандри може ховатися в величезному небажанні людини знову налаштовуватися на робочий режим після літнього відпочинку. Але в такій ситуації навряд чи може виникнути важка депресія, каже Чесалова.
Інша причина може бути в тому, що у людини є певні проблеми зі здоров'ям. Тому що навіть елементарна відсутність регулярних фізичних навантажень впливає на наш психічний стан.
Інша причина може бути в тому, що у людини є певні проблеми зі здоров'ям. Тому що навіть елементарна відсутність регулярних фізичних навантажень впливає на наш психічний стан.
А вихід з цього стану психологиня бачить наступний: ставити собі натхненні цілі і наполегливо йти до їхнього досягнення.
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