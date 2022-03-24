Як перемогти осінню хандру

20:48 29 жовтня Київ, Україна

Осіння хандра, хоч раз, "наздоганяла" кожного з нас, чому вона виникає і як з нею боротися, поділилася психологиня Алла Чесалова.

"З приходом холодів у людей загострюються хронічні недуги, плюс, через дефіцит сонця слабшає імунітет, тому організм піддається інфекційним загрозам. Позначається і психологічний фактор - зокрема, зниження бадьорості духу, поява похмурих думок і туги", - розповідає фахівець.

Також експертка зазначила, що причина осінньої хандри може ховатися в величезному небажанні людини знову налаштовуватися на робочий режим після літнього відпочинку. Але в такій ситуації навряд чи може виникнути важка депресія, каже Чесалова.



Інша причина може бути в тому, що у людини є певні проблеми зі здоров'ям. Тому що навіть елементарна відсутність регулярних фізичних навантажень впливає на наш психічний стан.

"Загострення хвороб може бути значним фактором розвитку депресії. Але не тільки. Причиною осінньої хандри може бути і відсутність пари, і нереалізованість в тій чи іншій сфері життя", - додала експертка.

А вихід з цього стану психологиня бачить наступний: ставити собі натхненні цілі і наполегливо йти до їхнього досягнення.