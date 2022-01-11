Як переживе Україна нові карантинні обмеження

20:59 28 серпень Київ, Україна

Головний санлікар України Ляшко заявив, що не виключає введення більш жорстких карантинних заходів. На думку політтехнолога Олексія Голобуцького, посилення карантину не матиме ніяких результатів, а тільки погіршить і без того плачевну економічну ситуацію.

«По-перше, навіть якщо комусь прийде така ідея в голову, її, думаю, не підтримають. Робити більш жорсткий карантин немає сенсу, тому що ми бачимо, як на це реагує місцева влада. По-друге, це остаточно завалить економіку. Більшість населення навіть не вірить в коронавірус. Економічно активне населення, звичайно, відноситься серйозніше, але у них немає іншого виходу - вони продовжують працювати », - сказав Голобуцький.

Політтехнолог додав, що населення також не реагує на посилення заходів безпеки і ці заходи втрачають сенс через те, що люди звикають.

«Ймовірно, карантин провалений і не досяг своєї мети, що б не говорили. Навіть превентивних заходів, наприклад, носіння маски, більшість людей не дотримується », - уточнив експерт.

Голобуцький зазначив, що жорсткі обмеження в усьому світі не довели своєї ефективності.