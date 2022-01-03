Як відставка Холодницька вплине на роботу САП

19:50 21 серпень Київ, Україна

Глава САП Назар Холодницький склав свої повноваження, на його місце призначений в.о. Максим Грищук , чи зміниться робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або все залишиться як і раніше, відповів політичний експерт Дмитро Васильєв.

«Очевидно, що від позиції і професіоналізму керівника залежить діяльність цього органу. Зі зміною керівника зміниться і підхід до роботи. За той період, коли САП керував Холодницький, я не бачив жодного яскравого кейса, який був би реалізований в суді. Для чого і був створений цей орган », - сказав Дмитро Васильєв.

Він уточнив, що про тиск на Холодницька можна було б говорити в тому випадку, якщо в суді знаходилися гучні справи.

«Антикорупційна прокуратура не показала якихось принципових результатів. Я не знаю, з чим пов'язаний такий крок, але результатів спеціальної роботи мало », - підсумував експерт.

Нагадаємо, Холодницький подав заяву про свою відставку з посади, на підставі якої його вже звільнили.



Як відомо, в 2018 році директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і в той час генеральний прокурор Юрій Луценко подали дисциплінарні скарги на Холодницька.



Відповідно до їхніх скарг, будучи на посаді керівника САП, Холодницький розголошував таємницю досудового розслідування у справах НАБУ, порушував прокурорську етику і гальмував деякі розслідування.



В основу скарги лягло прослуховування кабінету головного антикорупційного прокурора, яке було встановлено детективами НАБУ в рамках негласних слідчих (розшукових) дій.