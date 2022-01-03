Як відставка Холодницька вплине на роботу САП

Глава САП Назар Холодницький склав свої повноваження, на його місце призначений в.о. Максим Грищук, чи зміниться робота Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або все залишиться як і раніше, відповів політичний експерт Дмитро Васильєв.
Він уточнив, що про тиск на Холодницька можна було б говорити в тому випадку, якщо в суді знаходилися гучні справи.
Нагадаємо, Холодницький подав заяву про свою відставку з посади, на підставі якої його вже звільнили.
Як відомо, в 2018 році директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і в той час генеральний прокурор Юрій Луценко подали дисциплінарні скарги на Холодницька.
Відповідно до їхніх скарг, будучи на посаді керівника САП, Холодницький розголошував таємницю досудового розслідування у справах НАБУ, порушував прокурорську етику і гальмував деякі розслідування.
В основу скарги лягло прослуховування кабінету головного антикорупційного прокурора, яке було встановлено детективами НАБУ в рамках негласних слідчих (розшукових) дій.
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