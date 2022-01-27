Як зупинити падіння виробництва України

17:33 10 вересень Київ, Україна

Віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців Денис Красніков розповів, як зупинити спад промисловості та як можуть вплинути майбутні вибори на поліпшення ситуації галузі.



"В Україні вже зроблені перші кроки з початку політики відродження промисловості:



- створено профільне міністерство та з'явився віцепрем'єр,

- прийняті у першому читанні деякі заохочувальні закони,



- все більш явно приходить розуміння важливості свого промвиробництва - як для безпеки країни, так і для стабільності, зайнятості та податкових надходжень.



Але зробити ще треба багато чого, створивши умови для виробництва товарів в Україні вигідніше, ніж в країнах-конкурентах. І тоді до нас прийдуть як внутрішні інвестиції в промисловість, так і зовнішні.



Не думаю, що люди, які займаються виборами для команди влади, - "в темі", що вони стурбовані падінням промисловості (а за сім місяців 2020 го промвиробництво скоротилося на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Не вірю, що вони можуть поставити реальні дії з розвитку промисловості в пріоритет на місцевих виборах. Швидше - бізнес разом з трудовими колективами в цей момент має шанс ефективніше тиснути на владу з метою просування давно необхідних рішень.



Серед них:



- привабливі механізми кредитування промвиробництва, а не тільки споживчого кредитування, імпорту та торгівлі,



- мінімізація ціни на сировину й устаткування (їхній видобуток повинен бути легким, ввезення та транспортування до розміщених всередині країни об'єктів - швидким, податки та інші платежі - низькими),



- забезпечення швидкого, прозорого та дешевого підключення електрики та інших мереж,



- програми державного стимулювання (включаючи експортну підтримку на державному рівні),



- гарантії права власності та неприпустимість рейдерських захоплень,



- непорушність умов і гарантій з боку держави, на яких цей інвестор входив в нашу країну,



- привабливі умови використання трудових ресурсів".